عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السفير الروسي بالقاهرة: روسيا مستعدة للوساطة في ملف سد النهضة بشرط وحيد

صدى البلد

قال السفير الروسي لدى القاهرة، جيورجي بوريسينكو، إن روسيا مستعدة للتدخل والوساطة في إيجاد حل لملف سد النهضة، إذا كان هناك رغبة من قبل الأطراف، مشيرًا إلى أن روسيا من الممكن أن تستخدم الأقمار الصناعية الخاصة بها لمتابعة الموقف الفعلي على أرض الواقع في سد النهضة، ويمكن تصور السد من قبل الأقمار الصناعية.

وأضاف "بوريسينكو" في حواره لبرنامج "رأي عام" والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، والمُذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أنه يتم أخذ صور لسد النهضة يوميًا، موضحًا أنه بدون رغبة من الأطراف فأن روسيا لا تستطيع أن تقوم بهذا الحوار وإقناع الشركاء الإثيوبين ونقل المخاوف التي يشعر بها المصريين.

وتابع، أنه ربما يكون للاتحاد الأفريقي دور في الوساطة بين كافة الأطراف في ملف سد النهضة.

اقرا أيضا

سفير روسيا: أكثر من 100 حدث مشترك بين موسكو والقاهرة بحلول ربيع

2022

أشاد سفير روسيا في القاهرة جيورجي باريسينكو بالعلاقات الثنائية مع مصر والتي وصفها بأنها تشهد تطورا ديناميكيا على مستوى جميع المجالات، لافتا إلى أنه بحلول ربيع 2022 ستشهد روسيا ومصر أكثر من 100 حدث في كلا البلدين.

 

وقال السفير الروسي بالقاهرة، أمس الخميس، إن الدافع إلى تقوية العلاقات الثقافية والاتصالات العامة هو ما أعلنه الرئيسان فلاديمير بوتين وعبدالفتاح السيسي لإحياء عام التعاون الإنساني بين روسيا ومصر، والذي تم افتتاح برنامجه في دار الأوبرا في القاهرة في 18 يونيو بسيمفونية مجموعة الفلكلور الروسي الشهيرة Birch.

 

وأكد السفير باريسينكو أنه بحلول ربيع 2022، سيتم تنظيم أكثر من 100 حدث في كلا البلدين، مما سيسمح للروس والمصريين بالتعلم بشكل أفضل لفهم بعضنا البعض.

السيسي سد النهضة روسيا الإعلامي عمرو عبد الحميد ملف سد النهضة فلاديمير بوتين

ترشيحاتنا

دبلوماسيون أوروبيون: نرفض استيطان إسرائيل في الضفة الغربية

شاهد.. بعد واقعة بيكا "شاكوش" أمام مارينا ٦ بسيارة فارهة لا تحمل لوحات

سيمبا التنزاني يعلن انضمام نجم الفريق لـ الأهلي ..تفاصيل

هل من قرأ سورة الدخان ليلة الجمعة غفرت ذنوبه ؟

صورة لسيدة تعرضت للسرقة والسحل تثير ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي

بقدرات قوية .. استون مارتن تستعد للكشف عن رودستر فالكيري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقيادة سيارة بدون لوحات.. القبض على الفنان حسن شاكوش بالساحل الشمالي

الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وسقوط أمطار بالبلاد

اللجنة الأولمبية تعلن خبرًا محزنًا للمصريين قبل لقاء منتخب إسبانيا لليد|فيديو

بعد فترة طويلة من انفصالهما.. عمرو دياب مع دينا الشربيني مجددا

سعر الذهب يتراجع بختام تعاملات اليوم الخميس 5 - 8 - 2021

شاهد.. بعد واقعة بيكا "شاكوش" أمام مارينا ٦ بسيارة فارهة لا تحمل لوحات

بسبب تصاعد اصابات كورونا.. إيقاف صلاة الجمعة في دولة عربية

الأهلي يتراجع فى تصنيف أندية العالم ويتصدر إفريقيا.. وصعود الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة التخلص من الناموس في المنزل

طريقة عمل فطيرة الزعتر والجبن بخطوات بسيطة

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر يوليو ..صور

114سائحا أسبانيا في جولة بالمتحف القومي للحضارة ..صور

فيديو

فيديوجراف.. بالملابس الداخلية .. صورة للراحل أحمد راتب تتسبب في بكاء ابنته

أخيرا اتكلمت.. عمرو سعد يكشف تفاصيل حديثه مع دلال عبدالعزيز "فيديوجراف"

فيديوجراف.. تؤدي الي الانتحار .. أمراض اصابت شريف مدكور وفرح الزاهد

فيديوجراف| إعلان النتيجة .. ماذا حدث لـ فتاة الفستان بجامعة طنطا؟

المزيد

ساحة رأي

نعمة الشنشوري تكتب: من هدي النبوة في حل مشكلات الزوجية

وفاء أبو السعود تكتب: بدل فاقد

د. ايمان محمود شاهين تكتب: غرس روح المواطنة والانتماء يبدأ من الأسرة

عبد المعطى أحمد يكتب: قناة السويس عبر التاريخ

سمر صالح تكتب: اشْتَقْتُ إِلَيْكَ يَا أَبِي

خالد عامر يكتب: نظرة رئاسية للمستقبل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (2)

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

اﻟﻤﺰﻳﺪ