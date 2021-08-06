السفير الروسي بالقاهرة: روسيا مستعدة للوساطة في ملف سد النهضة بشرط وحيد

قال السفير الروسي لدى القاهرة، جيورجي بوريسينكو، إن روسيا مستعدة للتدخل والوساطة في إيجاد حل لملف سد النهضة، إذا كان هناك رغبة من قبل الأطراف، مشيرًا إلى أن روسيا من الممكن أن تستخدم الأقمار الصناعية الخاصة بها لمتابعة الموقف الفعلي على أرض الواقع في سد النهضة، ويمكن تصور السد من قبل الأقمار الصناعية.

وأضاف "بوريسينكو" في حواره لبرنامج "رأي عام" والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، والمُذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أنه يتم أخذ صور لسد النهضة يوميًا، موضحًا أنه بدون رغبة من الأطراف فأن روسيا لا تستطيع أن تقوم بهذا الحوار وإقناع الشركاء الإثيوبين ونقل المخاوف التي يشعر بها المصريين.

وتابع، أنه ربما يكون للاتحاد الأفريقي دور في الوساطة بين كافة الأطراف في ملف سد النهضة.

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سفير روسيا: أكثر من 100 حدث مشترك بين موسكو والقاهرة بحلول ربيع

2022

أشاد سفير روسيا في القاهرة جيورجي باريسينكو بالعلاقات الثنائية مع مصر والتي وصفها بأنها تشهد تطورا ديناميكيا على مستوى جميع المجالات، لافتا إلى أنه بحلول ربيع 2022 ستشهد روسيا ومصر أكثر من 100 حدث في كلا البلدين.

وقال السفير الروسي بالقاهرة، أمس الخميس، إن الدافع إلى تقوية العلاقات الثقافية والاتصالات العامة هو ما أعلنه الرئيسان فلاديمير بوتين وعبدالفتاح السيسي لإحياء عام التعاون الإنساني بين روسيا ومصر، والذي تم افتتاح برنامجه في دار الأوبرا في القاهرة في 18 يونيو بسيمفونية مجموعة الفلكلور الروسي الشهيرة Birch.

وأكد السفير باريسينكو أنه بحلول ربيع 2022، سيتم تنظيم أكثر من 100 حدث في كلا البلدين، مما سيسمح للروس والمصريين بالتعلم بشكل أفضل لفهم بعضنا البعض.