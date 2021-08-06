السفير الروسي بالقاهرة: مكالمة بين السيسي وبوتين السبب في استئناف حركة الطيران بين البلدين

قال السفير الروسي لدى القاهرة، جيورجي بوريسينكو، إن أبريل الماضي شهد مكالمة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، تناولت الاتفاق على استئناف حركة الطيران بين البلدين، مشيرًا إلى أن الرحلات توقفت بعد حادث الطائرة المصرية في سيناء التي كانت في رحلتها من شرم الشيخ إلى بطرسبرج.

وأضاف "بوريسينكو" في حواره لبرنامج "رأي عام" والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، والمُذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أنه تم استئناف رحلات الطيران، والآن هناك رحلات منتظمة بين موسكو والقاهرة، بمعدل طائرتين يوميًا وهو المطلوب حاليًا، والأشهر الأخيرة كان هناك مطارات من عدد أخر من المدن، واتفق الرئيسان على ذلك وهو ما أعلن بأنه سيتم استئناف رحلات الطيران من المدن الروسية والمنتجعات الروسية، مثل الغردقة وشرم الشيخ.

وتابع: "نأمل أن الكثير من السائحين الروس يتمكنوا من زيارة مصر وأن تكون إجازتهم آمنة ومريحة".

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سفير روسيا: أكثر من 100 حدث مشترك بين موسكو والقاهرة بحلول ربيع

2022

أشاد سفير روسيا في القاهرة جيورجي باريسينكو بالعلاقات الثنائية مع مصر والتي وصفها بأنها تشهد تطورا ديناميكيا على مستوى جميع المجالات، لافتا إلى أنه بحلول ربيع 2022 ستشهد روسيا ومصر أكثر من 100 حدث في كلا البلدين.

وقال السفير الروسي بالقاهرة، اليوم الخميس، إن الدافع إلى تقوية العلاقات الثقافية والاتصالات العامة هو ما أعلنه الرئيسان فلاديمير بوتين وعبدالفتاح السيسي لإحياء عام التعاون الإنساني بين روسيا ومصر، والذي تم افتتاح برنامجه في دار الأوبرا في القاهرة في 18 يونيو بسيمفونية مجموعة الفلكلور الروسي الشهيرة Birch.

وأكد السفير باريسينكو أنه بحلول ربيع 2022، سيتم تنظيم أكثر من 100 حدث في كلا البلدين، مما سيسمح للروس والمصريين بالتعلم بشكل أفضل لفهم بعضنا البعض.