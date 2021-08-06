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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هيئة الأرصاد الجوية تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

صدى البلد

كشفت الدكتورة إيمان شاكر رئيس مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تطورات حالة الطقس وموعد انكسار الموجة الحارة.

وأضافت شاكر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة " الأولي المصرية"،:" صيف هذا العام هو الأشد حرارة خلال السنوات الخمسة الماضية ودرجات الحرارة ارتفعت بشكل كبير على دول الشرق الأوسط وشرق وجنوب أروبا".

وتابعت:" "الموجة الحارة مستمرة حتى منتصف شهر أغسطس وبعد منتصف أغسطس تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية".


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس  الجمعة، شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية.

ويكون الطقس ، ليلا مائل للحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

أمطار وسيول ورياح مثيرة للرمال والأتربة

وتكون الظواهر الجوية المؤثرة في الطقس غدا، هي الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

ويكون هناك خلال الطقس غدا، أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تصل لحد السيول على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، ويكون هناك نشاط للرياح على السواحل الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على مناطق من جنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة في مصر

وحول درجات الحرارة المتوقعة، في الطقس غدا، كالتالي:-

القاهرة الكبرى والوجه البحري 42 للعظمى والصغرى 29
السواحل الشمالية 36 للعظمى والصغرى 26
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 40 للعظمى والصغرى 28
شمال الصعيد 43 للعظمى والصغرى 28
جنوب الصعيد 45 للعظمى والصغرى 29

الاستشعار عن بعد الأرصاد الجوية حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية الشبورة درجات الحرارة المتوقعة طقس غدا

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