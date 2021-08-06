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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

للمسافرين.. الصحة: ١٠٠ جنيه للمصريين و١٠ دولارات للأجانب لشهادة كورونا

شهادة لقاح فيروس
شهادة لقاح فيروس كورونا

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بدء استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح فيروس كورونا الراغبين في استخراجها، من خلال ١٢٦ مكتب مخصص لاستخراج تلك الشهادات على مستوى محافظات الجمهورية.

 

وزيرة الصحة: بدء استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاحات كورونا من خلال ١٢٦ مكتب على مستوى الجمهورية

 

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه سيتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ ١٠٠ جنيه للمصريين و ١٠ دولارات لغير المصريين، لافتًا إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

وأشار مجاهد إلى أنه جار الانتهاء من تطبيق الموبايل الإلكتروني (Egypt Health Passport) بنسختين للاندرويد والايفون ليكون بمثابة جواز سفر صحي الكتروني، يمكن استخدامه في المطارات، حيث يقوم المسافر بإدخال بياناته على التطبيق ويقوم التطبيق بالتعرف على شهادة التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة الخاصة بالمسافر، كما يتضمن خاصية إظهار موقف التطعيم من خلال ٣ ألوان ( أحمر إذا كان الشخص غير حاصل على لقاح فيروس كورونا، أصفر إذا كان الشخص حصل على جرعة أولى من اللقاح، وأخضر إذا كان الشخص حاصل على جرعتين من اللقاح) وبذلك يمكن استخدام تلك الخاصية في الأماكن المختلفة التي تتطلب التعرف على موقف الأشخاص من تلقي اللقاح.

وذكر مجاهد أن مكاتب استخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا شملت، (مكتب صحة نصر أول، مكتب صحة الشريف، مكتب صحة قصر النيل، مكتب صحة التجمع الأول، مكتب صحة المعادي، مكتب صحة المنيل وذلك بالقاهرة، بالإضافة إلى مكتب التطعيم الدولي، مكتب صحة كرداسة، مكتب صحة الحوامدية، مكتب صحة أطفيح، رعاية شمال العياط، رعاية طفل البدرشين، مكتب صحة أوسيم، مكتب صحة الصف، ومركز صحي زين مركز طب أسرة زنين وذلك بالجيزة، بالإضافة إلى مكتب صحة المندرة، مكتب صحة سموحة، مكتب المراقبة الدولية، مكتب صحة العامرية، وحدة العجمي البحرية وذلك بمحافظة الإسكندرية.

وأضاف أن المكاتب شملت أيضًا ( مكتب صحة بنها رابع، المركز الطبي بكفر الشيخ، مركز طبي شباب، مركز طبي الخانكة أول، مركز طبي الخصوص، مركز طبي بهتيم ثاني، المركز الطبي بشبين القناطر، مركز طبي طوخ، مكتب صحة القناطر الخيرية أول، مركز طبي قليوب المحطة وذلك بمحافظة القليوبية، بالإضافة إلى المركز الطبي بناصر، المركز الطبي الحضري غرب آيتاي، عيادة حي أول العكريشة، الإدارة الصحية ببدر، المركز الطبي الحضري برشيد، مكتب صحة ابو المطامير، وحدة البلاكوس الصحية بكوم حمادة، مكتب صحة المحمودية صحة أول أدكو وذلك بمحافظة البحيرة.

وتابع، (مكتب التطعيم الدولي بإدارة المحلة الأول، مكتب صحة سمنود، مكتب صحة زفتى، مكتب صحة بإدارة قطور، مكتب صحة أول كفر الزيات، مكتب صحة ثان بسيون وذلك بمحافظة الغربية، بالإضافة إلى مكتب صحة منوف ثان، مكتب صحة السادات، مكتب صحة الباجور، مكتب صحة شبين الكوم ثاني مكتب صحة أشمون وذلك بمحافظة المنوفية، و(مكتب صحة أول الزقازيق، ومركز تطعيم ديوان مديرية الشئون الصحية بالزقازيق، مكتب صحة ثان الزقازيق، مركز طبي الحي العاشر، مستشفى منيا القمح، المركز الطبي بإدارة بلبيس، مستشفى القنايات، مستشفى ديرب نجم، وحدة الدميين بفاقوس، مستشفى الحسينية وذلك بمحافظة الشرقية.

بالإضافة إلى مكتب صحة ثان المنصورة، مكتب صحة ميت غمر، مكتب صحة الجمالية، مكتب صحة بلقاس، مكتب صحة السنبلاوين، مكتب صحة دكرنس، وحدة أسرة قولونجيل، مكتب صحة أول المنصورة وذلك بمحافظة الدقهلية، و(مكتب صحة كفر الشيخ أول، مكتب صحة دسوق أول، مكتب صحة مطوبس، مكتب صحة فوه، مكتب صحة قلين، مكتب صحة سيدي سالم وذلك بمحافظة كفر الشيخ.

و(مكتب صحة أول دمياط مركز طب أسرة حي أول، مكتب صحة الزرقا، مكتب صحة دمياط الجديدة وذلك بمحافظة دمياط، ومكتب صحة بورسعيد أول وذلك بمحافظة بورسعيد، بالإضافة إلى مركز صحة السبع بنات مركز طب أسرة السبع بنات، مكتب صحة القصاصين وذلك بمحافظة الإسماعيلية، ومكتب الحجر الصحي ببورتوفيق وذلك بمحافظة السويس، ومركز المتميز بالشواسنة، ومركز طبي سنورس، ومركز طبي اطسا، وديوان مديرية الصحة والسكان وذلك بمحافظة الفيوم.

و(مكتب صحة أول مركز طبي الغمراوي، ورعاية الطفل بالفشن، والمركز الطبي ببا وذلك بمحافظة بني سويف، ومكتب صحة ثالث ملوي، ومكتب صحة ثالث مغاغة وذلك بمحافظة المنيا، ومكتب صحة أول أسيوط، ومركز صحي القوصية، ومكتب صحة أبو تيج وذلك بمحافظة أسيوط، وأدفا، ومكتب صحة طهطا، والعوامر بحري جرجا، ومستشفى البلينا المركزي، وحدة صحة الأسرة بنيدة وذلك بمحافظة سوهاج، ومكتب صحة قنا، ومكتب صحة قوص، ومكتب صحة نجع حمادي وذلك بمحافظة قنا.

و(مكتب صحة ثان الأقصر، مستشفى حميات الأقصر، الوحدة الصحية بالزينية، مكتب صحة إسنا، الوحدة الصحية بالرزيقات بحري تأمين صحي، الوحدة الصحية بآل عثمان وذلك بمحافظة الأقصر، ومكتب التطعيم الدولى بمعزل الحجر الصحى، مكتب صحة أسوان أول، مكتب صحة كوم أمبو، مكتب صحة أدفو غرب وذلك بمحافظة أسوان، ومكتب صحة الحمام، مكتب صحة الضبعة، مكتب صحة مطروح أول، مكتب صحة سيوه وذلك بمحافظة مطروح.

بالإضافة إلى مكتب صحة الغردقة، مكتب صحة رأس غارب، مكتب صحة سفاجا، مكتب صحة القصير وذلك بمحافظة البحر الأحمر، ومكتب صحة شرم الشيخ، مكتب صحة راس سدر، مكتب صحة طور سيناء، مكتب صحة نويبع، بمحافظة جنوب سيناء، ومكتب التطعيم الدولى، المركز الصحي الحضري ببئر العبد وذلك بمحافظة شمال سيناء، ومكتب صحة الخارجة، مكتب صحة الداخلة وذلك بمحافظة الوادي الجديد.

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