أول رد فعل من حسن شاكوش بعد القبض عليه في الساحل

ظهر الفنان حسن شاكوش على حسابه بتطبيق انستجرام في أول رد فعل له بعد انتشار أخبار القبض عليه في الساحل لقيادة سيارة بدون لوحات معدنية.

وشارك حسن شاكوش متابعيه على تطبيق انستجرام بفيديو لايف في إحدى الحفلات بمدينة العلمين التي كان يغني فيها أغنيته الشهيرة "سالكة" التي قدمها منذ عدة أشهر مع ويجز، ثم قام بحذفه على الفور.

تفاصيل القبض على حسن شاكوش

ألقت الأجهزة الأمنية بقرية مارينا السياحية القبض على الفنان حسن شاكوش لقيادته سيارة دون لوحات معدنية.

وعلمت صدى البلد أنه تم تحرير محضر بالواقعة وأخذ أقوال الفنان عن امتلاكه السيارة من عدمه .

قررت النيابة العامة إخلاء سبيل المطرب حسن شاكوش من سرايا نيابة العلمين بعد التحقيق معه حول استقلاله سيارة بدون لوحات معدنية أمام بوابة مارينا ٦ بالساحل الشمالي .

وقرر شاكوش أن السيارة يملكها لكن ليس لديه ما يفيد ملكيته لها ، فقررت النيابة حجز السيارة وإخلاء سبيله ، فيما استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة لبيان ملكيه المطرب للسيارة من عدمه .

فلم يمر سوي ساعات قليلة من ضبط واقعة ضبط المطرب الشعبي المعروف حمو بيكا اثناء تجوله في شوارع الإسكندرية بسيارته الفارهة التي لا تحمل لوحات معدنية ، إلا وتتكرر نفس الواقعة مع المطرب الشعبي حسن شاكوش بعد ان تم ضبطه اثناء دخوله مارينا بالساحل الشمالي بسيارة التي لا تحمل لوحات معدنية .

وكانت الخدمات الأمنية التابعة لمرور مديرية أمن مرسى مطروح قد فوجئت بسيارة لاند روفر بيضاء اللون بدون لوحات معدنية وحال دخولها من بوابة مارينا ٦ ، طلب ضابط المرور الاطلاع علي التراخيص وسأل علي عدم حمل السيارة لوحات معدنية بالمخالفة للقانون ، فعلل شاكوش بأن السيارة جديدة .

قام ضابط المرور بحجز السيارة وشاكوش وتم تحرير محضر ضد المطرب حسن شاكوش بقسم شرطة مارينا.

وتم عرض شاكوش على النيابة العامة المسائية التي تولت التحقيق معه .