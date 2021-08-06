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رياضة

أولمبياد طوكيو.. عبد الله ممدوح يخسر أمام لاعب أمريكا ويصعب مهمته في التأهل

صدى البلد

خسر عبد الله ممدوح أمام لاعب أمريكا توماس سكوت 7-6 وذلك ضمن منافسات وزن 75 كجم كوميتيه ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية والتي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة بين 23 يوليو وحتى 8 أغسطس.

وكان عبد الله قد خسر في المباراة الأولي أمام لاعب المجر بأسبقية التسجيل بعد انتهاء المباراة بالتعادل ثم خسر أمام لاعب اليابان و بالخسارة أمام لاعب أمريكا يفقد اللاعب فرصته في التأهل إلى نهائي المنافسات

ويلعب عبد الله ضمن منافسات المجموعة الأولى حيث يتأهل أول وثاني من كلا المجموعتين إلى الدور نصف النهائي وبالتالي يضمن اللاعبين الأربعة المتأهلين الفوز بميدالية برونزية على أقل تقدير وفي نصف النهائي يلعب متصدر كل مجموعة مع وصيف المجموعة الاخرى والفائز ينتقل للنهائي والذي يُلعب في نفس اليوم.

الجدير بالذكر أن كلا من علي الصاوي ورضوى السيد قد ودعا المنافسات بالأمس كما ضمنت اللاعبة جيانا فاروق ميدالية بعد تأهلها إلى المربع الذهبي.

واستطاعت مصر حجز خمسة مقاعد في أولمبياد طوكيو حيث تأهلت اللاعبة جيانا فاروق في منافسات وزن 61 كجم عن طريق التصنيف الأولمبي لتكون أول لاعبة مصرية وعربية وإفريقية تنجح في التأهل إلى طوكيو وذلك بعد تحقيقها برونزية الدوري العالمي مارس 2020، كما تأهل اللاعب علي الصاوي في منافسات وزن 67 كجم بعد ضمانه التأهل من التصنيف الأولمبي ، واستطاع اللاعب حجز بطاقته الأولمبية بعد وصوله إلى نصف نهائي الدوري العالمي للكاراتيه والذي استضافته مدينة لشبونة البرتغالية خلال الفترة بين 30 إبريل وحتى 3 مايو الماضي .

 

أكبر بعثة مصرية في تاريخ الأولمبياد

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وابتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعب ولاعبة.

وتملك مصر في رصيدها ختي الأن ثلاث ميداليات برونزية نجح في احرازهم سيف عيسي في التايكوندو وهداية ملاك في التايكوندو ومحمد إبراهيم كيشو في المصارعة.

طوكيو المربع الذهبي العاصمة اليابانية طوكيو الكاراتية تصنيف العاصمة اليابانية دورة الألعاب الأولمبية جيانا فاروق نصف نهائي عبد الله ممدوح

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