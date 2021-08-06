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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مفاجئة في الإسكندرية للقضاء على النباشين

حملة على النباشين
حملة على النباشين والفريزة

شن حي المنتزة ثان، شرق الاسكندرية، برئاسة اللواء حسن الجمال حملة مكبرة لمجابهة الفريزة والنباشين بمنطقة طوسون، أبي قير، حوض 10

وأسفرت الحملة عن التحفظ على كمية كبيرة من الجونيات المستخدمة في عمليات الفرز، يأتي ذلك لما تسببه هذه الظاهرة من أضرار للمواطنين وتشويه للمظهر الحضارى.

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وشدد محافظ الاسكندرية، على أنه لا تهاون في تواجد مثل تلك المخالفات البيئية بنطاق الأحياء، فضلا عن متابعة منظومة النظافة، وزيادة معدلات رفع القمامة والاهتمام بالشوارع التى بها كثافات عالية.

وتتوالى الحملات المفاجئه والدورية في نطاق الأحياء للقضاء تماما علي ظاهرة النباشين.

يأتي هذا في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، لرؤساء الأحياء باستمرار الحملات المكبرة على بؤر الفريزة والنباشين بجميع أحياء المحافظة، لإنهاء معاناة المواطنين من القمامة.

الاسكندرية شرق الإسكندرية منظومة النظافة اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية حي المنتزه محمد الشريف محافظ الإسكندرية

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