عرفت غلاوتي عند الناس.. أول تعليق من صلاح عبد الله بعد خروجه من المستشفي | خاص

في أول تعليق له بعد خروجه منذ ساعات من المستشفي، قال الفنان القدير صلاح عبد الله: "الحمد لله .. أزمة وعدت".

وأضاف صلاح عبد الله لـ "صدى البلد": "أنا الحمد لله بخير وفي منزلي.. والواحد عرف غلاوته عند الناس ولقيت حب كبير منهم في أزمتي الأخيرة"، وتابع: "تجاوزت الأزمة بفضل ربنا ودعاء الناس .. وأشكر كل من دعى لى وتمنى شفائي".

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على الاطمئنان على صحة الفنان صلاح عبد الله، بعد تعرضه لأزمة قلبية نقل إلى المستشفى على إثرها.

وكان من بين هؤلاء النجوم كل من ريهام عبد الغفور، التي كتبت “سلامة قلبك يا حبيب قلبي” وأحمد زاهر، كتب: “الف مليون سلامه عليك يا صاصا ربنا يديك الصحه يا حبيبي و يخليك لينا كلنا بنحبك يا صاصا”.

بينما كتب أشرف زكي، :"الف الف سلامه ع كبير العيلة" كتبت بوسي، :"سلامتك يا غالي"، أما روجينا: “الف مليون سلامة عليك ياحبيبى سلامة قلبك ياحبيب قلب الكل”.

كما علقت نسرين امين، قائلة: “سلامتك يا عم صلاح الف سلامة و بعد الشر عنك...إن شاء الله نطمن عليك قريب”، و قالت أروى جودة: “الف سلامة على حضرتك.. ربنا يحفظك لعائلتك و لينا كلنا يا رب”، بينما كتبت كندة علوش الف الف سلامة ربنا يطمنكم ويطمنا عليه".

وقالت بسمة، :"الف سلامة، يارب نشوفك زي الفل دي دائما قريب"، بيما علق طارق الأبياري،: “ربنا يشفي حضرتك و يعافيك و يقومك بالف سلامه يا رب” وجاءت تلك التعليقات بجانب رسائل حب من الجمهور والمتابعين عبر السوشيال ميديا.

وكانت إينة الفنان صلاح عبد الله، قد كتبت :" سلامة قلبك يا روح القلب و نور الدنيا يا حبيبي يا بابا ..انا بطمن كل حبايب صاصا علشان لو في اي خبر غلط نزل".

وتابعت قائلة: “اول امبارح بليل بابا حس بالم في الصدر و علي طول رحنا المستشفي و اللي حصل ازمه قلبيه استدعت قسطره في القلب و تركيب دعامه و الحاله استقرت الف حمد و شكر علي كرم ربنا الكبير و غادر الرعايه المركزه الي غرفه و باذن الله نخرج من المستشفي بكره باذن الله و الدكاتره طمنونا انه يقدر يكمل تصوير بعد كام يوم راحه باذن الله”.

بينما إختتمت منشورها قائلة: “دعواتكم لصاصا ابو قلب طيب .. و زي ما هو دايما بيقول باذن الرحمن #حاله_وهتروح_لحالها #صلاح_عبدالله”.

إصابة الفنان صلاح عبدالله بأزمة قلبية

قالت دنيا ابنة صلاح عبد الله ، إن حالة والدها الفنان استقرت بعد إجراء القسطرة وتركيب الدعامة، وطمأنها الأطباء على حالته الصحية، حيث من الممكن أن يغادر المستشفى صباح اليوم الجمعة.

وأكدت دنيا صلاح عبدالله إن الأطباء نصحوا والدها بالراحة لمدة أسبوعًا كاملا في المنزل، على أن يعود بعد ذلك لممارسه عمله الفنى.

