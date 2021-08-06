خبير عقاري: العقارات تحولت إلى وعاء استثماري آمن.. فيديو

قال علاء صليب، الخبير العقاري، إن العقار تحول من وعاء ادخاري إلى وعاء استثماري آمن.

وأضاف "صليب"، خلال استضافته ببرنامج "البوصلة"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"،: "الخدمات وصلت إلى المدن الجديدة في وقت قياسي، وأصبح المواطن يستلم العقار حاليا كامل الخدمات"، مردفا: "بعد استثمار الأموال في العقار تزداد قيمته الادخارية".

وأشار علاء صليب، الخبير العقاري،: "العميل بيحب يسمع وهو قاعد في البيت ويحصل على أسعار العقارات والوحدات السكنية من خلال التليفون، لكنه لا ينزل إلى أرض الواقع ويعاين الموقع بنفسه".



وأوضح علاء صليب، الخبير العقاري،: "هناك معارض عقارية كثيرة تضم معظم الشركات تقوم الدولة بتنظيمها والإشراف عليها"، متابعا: "التقصير بنسبة 90% يكون من العميل، لأنه كثرة المعروض يجعل العميل متردد ولا يأخذ خطوة للأمام".



تمهيدا للانتقال إلى العاصمة الإدارية.. تدريب العاملين بوحدات إدارة الأزمات

بدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ في تنفيذ البرامج التخصصية في مجال إدارة المخاطر والأزمات، لتنمية قدرات الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية العاملين في وحدات إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالجهات الحكومية المرشحة للانتقال، وذلك بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وذلك في إطار قيام الجهاز بإدارة عملية تدريب الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة.



وأكد أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على أهمية عملية التدريب والتطوير للموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية، والتي تراعي احتياجات ومتطلبات العمل في المرحلة الجديدة من تاريخ الجهاز الإداري للدولة.. مشيدا بالتعاون المثمر بين الجهاز والمركز و‏تفعيل مفهوم المشاركة والتعاون والتكامل بين كافة أجهزة الدولة.

وأوضح أن البرنامج التدريبي "إدارة المخاطر والأزمات" يعد مدخلا للتعرف على المفاهيم الأساسية المعاصرة في مجال إدارة المخاطر والأزمات، ويتناول أهمية التحول إلى المنهج الاستباقي في إطار التنمية المستدامة، وبناء ثقافة الوقاية لدى المتدربين، واكتساب المتدربين لمهارات عملية وتطبيقية تمكنهم من تحقيق أفضل معايير الأداء في وحدات إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالوزارات والهيئات المختلفة، وذلك في إطار تنفيذ قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 والخاص باستحداث بعض التقسيمات التنظيمية في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وكذا قرار السيد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 86 لسنة 2019 باستحداث تقسيم تنظيمي للإدارة الاستراتيجية بوحدات الجهاز الإداري للدولة.



وأشار رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إلى أن التدريب تناول أيضا عدة محاور منها أنواع الكوارث ومراحل إدارتها، والعلاقة بين التنمية المستدامة ومخاطر الكوارث، وإعداد خرائط المخاطر والتوعية بشأن مخاطر الكوارث، كما تطرق إلى إدارة مخاطر الأزمات وأساليبها ودور غرف العمليات في إدارة المخاطر إلى جانب تناول المنظومة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر في مصر والتدريب على سيناريو إدارة كارثة، وتقييم تعامل المعنيين أثناء الكارثة.