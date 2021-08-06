مصطفى بكرى يكشف مصرع وإصابة 15 مصريا في ليبيا.. فيديو

كشف الإعلامى مصطفى بكرى، عن حادث أليم أصاب مصريين يعملون في ليبيا.

وقال بكري خلال تقديمه برنامج “حقائق واسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن طريق مدينة إجدابيا الليبية شهد فجر اليوم حادث أليم أدى إلى مصرع 7 مصريين وإصابة 8 آخرين.

وقال بكرى، أن أسماء كالتالى: أشرف رمضان صالح، رجب محمد محمد، حسن علاء حسن، مجدى صالح، حمادة أحمد محمد، شعبان جمال، رمضان سيد محمد مصطفى طاهرة أبو زيد.

وبالنسبة لأسماء المتوفين، احمد محمد سيد، إبراهيم مصطفى إبراهيم، محمد أمين محمد، رزق عوض أبو الفتوح، أحمد سالم شلقامى،محمود إديس عبد الرازق، محمد رجب يونس.