عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

القصة الكاملة لتبادل القصف الصاروخي بين إسرائيل ولبنان

القصة الكاملة لتبادل
القصة الكاملة لتبادل القصف الصاروخي بين إسرائيل ولبنان
  • قصف متبادل بين إسرائيل ولبنان لليوم الثالث
  • حزب الله يعلن استهداف إسرائيل بعشرات الصواريخ
  • إسرائيل: ليس لدينا رغبة في التصعيد

 

لليوم الثالث على التوالي، وقعت جولة جديدة من القصف المتبادل بين إسرائيل ولبنان، حيث أعلن حزب الله إطلاق وابل من الصواريخ باتجاه الحدود الإسرائيلية، ردا على إطلاق لاحتلال صواريخ نحو الجنوب اللبناني.

بدأ التوتر يوم الأربعاء، عندما نفذ الجيش الإسرائيلي أولى غاراته الجوية على لبنان منذ سنوات، معلنا استهداف مواقع أطلقت منها صواريخ من جنوب لبنان تجاه الأراضي الإسرائيلية.

وأعلن حزب الله، الجمعة، إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه الحدود الإسرائيلية، ردا على غارات للطيران الإسرائيلي استهدفت جنوب لبنان.

قبل قصف إسرائيل.. أهالي لبنان يسيطرون على "راجمة صواريخ" تابعة لحزب الله.. فيديو

بعد تبادل النار.. رسالة عاجلة من الأمم المتحدة إلى لبنان وإسرائيل

وتعود آخر غارة إسرائيلية معلنة على لبنان إلى عام 2014، بعد تبادل لإطلاق النار على الحدود بين البلدين.

وتجدد القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة في جنوب لبنان صباح الجمعة، بعد إطلاق ميليشيا حزب الله لأكثر من 15 صاروخاً على إسرائيل.

من جانبه، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس لتوجيه "رسالة قوية" إلى قوات الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان والمنتشرة عند الحدود بين البلدين.

فيما قال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "حان الوقت لينهي لبنان مرحلة احتلال حزب الله لقراراته. نحن لن نقبل الاعتداء على سيادتنا وأمننا".

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن ليس لديه رغبة في التصعيد عند الحدود الشمالية، وأن إسرائيل  "لا تسعى لخوض صراع على نطاق أوسع".

وبحسب الجيش الإسرائيلي، أطلق حزب الله 19 قذيفة صاروخية سقط 3 منها داخل لبنان، وتم اعتراض 10 قذائف، بينما سقطت 6 قذائف في مناطق مفتوحة.

حزب الله ينفي استهداف أماكن إطلاق الصواريخ

نفى حزب الله اللبناني ما يتم تداوله بشأن تنفيذ الجيش الإسرائيلي غارات جوية على أماكن إطلاق الصواريخ في وقت سابق اليوم.

وقال حزب الله في بيان "ذكرت بعض وسائل الإعلام المحلية والعربية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ غارات وأطلق قذائف على المناطق التي انطلقت منها صواريخ المقاومة الإسلامية صباح هذا اليوم".

وتابع الحزب اللبناني "نؤكد أن هذه الأخبار عارية من الصحة جملة وتفصيلا وإن العدو الصهيوني لم ينفذ أي غارة ولم يقم بإطلاق أي قذيفة تجاه هذه الأماكن".

كما سيطر أهالي منطقة شويا في حاصبيا جنوب لبنان، على راجمة صواريخ قبل استخدامها من قبل عناصر حزب الله في قصف إسرائيل.

وقال حزب الله اللبناني إن راجمات الصواريخ صودرت بعد تنفيذ القصف، وأثناء عودة عناصره من منطقة حرجية.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الجيش اللبناني توجه نحو المنطقة، وقام بمصادرة راجمات الصواريخ وإبعادها عن السكان.

بدوره، قال رئيس اللبناني السابق سعد الحريري إن استخدام الجنوب منصة لصراعات إقليمية خطوة تضع لبنان كله في مرمى حروب الآخرين على أرضه.

بدورها، أشارت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان "اليونيفيل" إلى أن الوضع خطير جدا، وحثت كافة الأطراف على وقف إطلاق النار.

ووفقا لصحيفة "هآرتس" العبرية، صدرت تعليمات لسكان  منطقة الجولان بالبقاء في الملاجئ، في ظل التوتر العسكري على الحدود مع لبنان.

إسرائيل لبنان حزب الله قصف اسرائيلي لبنان الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان

موضوعات متعلقة

رئيس وزراء لبنان الأسبق: ما قام به حزب الله ضد إسرائيل يزيد من التعقيد بالمنطقة.. فيديو

بعد تبادل النار.. رسالة عاجلة من الأمم المتحدة إلى لبنان وإسرائيل

قبل قصف إسرائيل.. أهالي لبنان يسيطرون على "راجمة صواريخ" تابعة لحزب الله.. فيديو

ترشيحاتنا

طالبان تتبنى اغتيال مسؤول كبير.. وتسيطر على أول عاصمة أفغانية

مصرع 3 وإصابة 4 آخرين في تصادم ملاكى ونقل بطريق سفاجا - القصير

أخبار الزمالك | فرصة ذهبية لـ المثلوثي .. بلاغان من فاروق جعفر .. إجراء مهم من كارتيرون قبل استئناف الدوري

سوني تستعد لإطلاق تحفتها Sony Xperia 5 III.. مواصفات

قاضي قضاة فلسطين: لا يمكن المساس بأصول الدين تحت مسمى تجديد الخطاب الديني.. فيديو

مقلب بـ مسرحية شمسية وأربع كراسي.. أوس أوس يثير ذعر حمو بيكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول لقطات لموكب نقل مركب الملك خوفو.. صور

لو الكهرباء بتقطع .. إليك 12 طريقة لتقديم شكوتك

شهود يروون تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها في قليوب.. فيديو وصور

بعد فترة طويلة من انفصالهما.. عمرو دياب مع دينا الشربيني مجددا

احتراق سيارة يصيب كوبرى أكتوبر بكثافات مرورية

8 شركات.. قرار جديد من روسيا بشأن استئناف رحلات الطيران إلى المنتجعات المصرية

لقيادة سيارة بدون لوحات.. القبض على الفنان حسن شاكوش بالساحل الشمالي

قدرات دفاعية كاملة.. إثيوبيا تهدد بتحرك عسكري عاجل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الآلاف يفرون من الموت.. شاهد| ماذا فعلت الحرائق الضخمة في اليونان؟

طريقة التخلص من الناموس في المنزل

طريقة عمل فطيرة الزعتر والجبن بخطوات بسيطة

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر يوليو ..صور

فيديو

فيديوجراف.. رحلت قبل خطوبتها .. تفاصيل حب حياة ميرنا المهندس وأزمة مرضها

رئيس الوزراء يتواصل هاتفياً مع لاعبى منتخب اليد لمؤازرتهم قبل لقاء إسبانيا

تختفي بعد 24 ساعة.. تيك توك TikTok يختبر أبرز ميزات سناب شات

فيديوجراف| بث مباشر .. شاب يتخلص من حياته في غرفة نومه

المزيد

ساحة رأي

عبير حلمي تكتب: إسم في معنى «1»

ياسر عبيدو يكتب: طلاق بيل وميلندا لصحة الشركة

عبد الفتاح طارق يكتب: فترة ما بعد الامتحانات!

مني داوود تكتب: الاتيكيت نظافة قلب وأخلاق

نعمة الشنشوري تكتب: من هدي النبوة في حل مشكلات الزوجية

وفاء أبو السعود تكتب: بدل فاقد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.شيماء سراج

فن الفذلكة

كريمة أبو العينين

وأدركنا ما تمنيناه

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (2)

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

اﻟﻤﺰﻳﺪ