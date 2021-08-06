القصة الكاملة لتبادل القصف الصاروخي بين إسرائيل ولبنان

قصف متبادل بين إسرائيل ولبنان لليوم الثالث

حزب الله يعلن استهداف إسرائيل بعشرات الصواريخ

إسرائيل: ليس لدينا رغبة في التصعيد

لليوم الثالث على التوالي، وقعت جولة جديدة من القصف المتبادل بين إسرائيل ولبنان، حيث أعلن حزب الله إطلاق وابل من الصواريخ باتجاه الحدود الإسرائيلية، ردا على إطلاق لاحتلال صواريخ نحو الجنوب اللبناني.

بدأ التوتر يوم الأربعاء، عندما نفذ الجيش الإسرائيلي أولى غاراته الجوية على لبنان منذ سنوات، معلنا استهداف مواقع أطلقت منها صواريخ من جنوب لبنان تجاه الأراضي الإسرائيلية.

وأعلن حزب الله، الجمعة، إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه الحدود الإسرائيلية، ردا على غارات للطيران الإسرائيلي استهدفت جنوب لبنان.

وتعود آخر غارة إسرائيلية معلنة على لبنان إلى عام 2014، بعد تبادل لإطلاق النار على الحدود بين البلدين.

وتجدد القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة في جنوب لبنان صباح الجمعة، بعد إطلاق ميليشيا حزب الله لأكثر من 15 صاروخاً على إسرائيل.

من جانبه، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس لتوجيه "رسالة قوية" إلى قوات الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان والمنتشرة عند الحدود بين البلدين.

فيما قال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "حان الوقت لينهي لبنان مرحلة احتلال حزب الله لقراراته. نحن لن نقبل الاعتداء على سيادتنا وأمننا".

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن ليس لديه رغبة في التصعيد عند الحدود الشمالية، وأن إسرائيل "لا تسعى لخوض صراع على نطاق أوسع".

وبحسب الجيش الإسرائيلي، أطلق حزب الله 19 قذيفة صاروخية سقط 3 منها داخل لبنان، وتم اعتراض 10 قذائف، بينما سقطت 6 قذائف في مناطق مفتوحة.

حزب الله ينفي استهداف أماكن إطلاق الصواريخ

نفى حزب الله اللبناني ما يتم تداوله بشأن تنفيذ الجيش الإسرائيلي غارات جوية على أماكن إطلاق الصواريخ في وقت سابق اليوم.

وقال حزب الله في بيان "ذكرت بعض وسائل الإعلام المحلية والعربية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ غارات وأطلق قذائف على المناطق التي انطلقت منها صواريخ المقاومة الإسلامية صباح هذا اليوم".

وتابع الحزب اللبناني "نؤكد أن هذه الأخبار عارية من الصحة جملة وتفصيلا وإن العدو الصهيوني لم ينفذ أي غارة ولم يقم بإطلاق أي قذيفة تجاه هذه الأماكن".

كما سيطر أهالي منطقة شويا في حاصبيا جنوب لبنان، على راجمة صواريخ قبل استخدامها من قبل عناصر حزب الله في قصف إسرائيل.

وقال حزب الله اللبناني إن راجمات الصواريخ صودرت بعد تنفيذ القصف، وأثناء عودة عناصره من منطقة حرجية.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الجيش اللبناني توجه نحو المنطقة، وقام بمصادرة راجمات الصواريخ وإبعادها عن السكان.

بدوره، قال رئيس اللبناني السابق سعد الحريري إن استخدام الجنوب منصة لصراعات إقليمية خطوة تضع لبنان كله في مرمى حروب الآخرين على أرضه.

بدورها، أشارت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان "اليونيفيل" إلى أن الوضع خطير جدا، وحثت كافة الأطراف على وقف إطلاق النار.

ووفقا لصحيفة "هآرتس" العبرية، صدرت تعليمات لسكان منطقة الجولان بالبقاء في الملاجئ، في ظل التوتر العسكري على الحدود مع لبنان.