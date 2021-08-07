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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مساء اليوم.. غلق باب الالتحاق للدراسة بأروقة الجامع الأزهر

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

أعلن الجامع الأزهر، أن آخر موعد لتلقي طلبات الالتحاق بالأروقة الأزهرية ، هو مساء اليوم السبت 7 أغسطس الجاري، بموجب ما تم الإعلان عنه مسبقا من فتح باب التقديم لمدة شهر، لقبول دفعة جديدة للدراسة بالأروقة الأزهرية بالجامع الأزهر وفروع الرواق الأزهري بالمحافظات والتي تتجاوز ٣٠ فرعًا في ١٩ محافظة.

وصرح الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على أروقة الجامع الأزهر، إن هناك إقبالا كبيرا من الجمهور على الالتحاق بالأروقة الأزهرية، حيث قارب عدد المتقدمين حتى الآن الـ 60 ألفًا على مستوى ١٩ محافظة من محافظات الجمهورية.

 

وأوضح المشرف العام على أروقة الجامع الأزهر، أن الأروقة المعلن عن فتح باب الالتحاق بها هي: رواق القرآن الكريم  بالجامع الأزهر وفروع الرواق بالمحافظات، ورواق التجويد والقراءات بالجامع الأزهر وفروع الرواق بالمحافظات، ورواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وحرصه الدائم على إتاحة فرصة تحصيل العلم الشرعي للراغبين من فئات المجتمع كافة وفق المنهج الوسطي الذي يمثل صحيح الإسلام، ويظهر سماحته من غير إفراط أو تفريط.

الدراسة في مختلف الأروقة الأزهرية مجانية بالكامل، ومتاحة بنظام التعليم عن بعد عبر تطبيق Microsoft team، كما يحق للدارس أن يلتحق بأكثر من رواق مع الالتزام بمواعيد الحضور والامتحانات لكل رواق.


رابط التسجيل من هنا

رابط الإعلان على صفحة الجامع الأزهر على فيسبوك من هنا

ولمعرفة المزيد من المعلومات عن الأروقة الأزهرية يرجى زيارة صفحة الأروقة الأزهرية على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية من هنا
 

الجامع الازهر مساء اليوم طلبات الالتحاق أروقة الجامع الأزهر رواق القرآن رواق العلوم الشرعية تحصيل العلم الشرعي

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