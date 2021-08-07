بلمسات أكثر شراسة.. فولكس فاجن Golf GTI تأتي بتعديلات قوية

تعتبر شركة فولكس فاجن الألمانية واحدة من اكبر مصنعي السيارات حول العالم، حيث تشتهر بالعديد من الإصدارات القوية منذ انطلاقتها القوية عر نسختها "بيتل"، لتتبعها نخبة قوية من الطرازات، والتي تتنوع بين فئة السيدان، والسيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، وطرازات الهاتشباك وعلى رأسها عائلة جولف المميزة.

وبين عائلة جولف الشهيرة ومحبي التعديلات القوية، جاءت شركة مانهارت رائدة مجال تعديل السيارات، لتكشف عن لمسات اكثر شراسة للنسخة فولكس فاجن Golf GTI، والتي حصلت على اطلالة خارجية تحمل الكثير من المفاهيم القوية، إلى جانب بعض التجهيزات الفنية الخاصة بقوة المحرك.

الأداء الفني لـ فولكس فاجن Golf GTI

حصلت السيارة فولكس فاجن Golf GTI على محرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 290 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 425 نيوتن/متر، بدلًا من 245 حصان، و 370 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 7 سرعات.

و تمتعت النسخة فولكس فاجن Golf GTI بشبكات امامية سوداء متعددة المقاطع، و التي تمنحها افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، بالإضافة إلى لمسات باللون الأحمر تزين الهيكل الخارجي، بينما ترتكز على عجلات رياضية تتوسطها جنوط معدنية انيقة متعددة الاضلاع يبلغ قياسها 19 بوصة، مع مرايات جانبية ذات شرائط ضوئية، و مصابيح أمامية و خلفية تعمل بتقنية LEDLIGHT.

كما تحتوي السيارة فولكس فاجن Golf GTI على مقصورة داخلية تجمع بين اناقة التصميم و الأداء الرياضي، بالإضافة إلى حزمة قياسية من وسائل الامن و السلامة مثل فرامل ABS و EBD، و منظومة الوسائد الهوائية، و مستشعرات حركة، و باقة من عناصر التحكم و أنظمة مساعدة قائد المركبة.