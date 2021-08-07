أسماء 10 مصابين نقلهم سيارات إسعاف بنى سويف فى حادث الطريق الشرقي

شارك مرفق إسعاف بنى سويف، اليوم الجمعة، في نقل مصابي حادث تصادم سيارتي ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي قبلي بوابة الكريمات بـ 7 كيلو بدائرة محافظة الجيزة.



وأسفر الحادث عن إصابة 22 شخصاً، ونقلت سيارات إسعاف بنى سويف 10 مصابين، وإسعاف الجيزة نقلت 12 إلى مستشفى أطفيح العام بمحافظة الجيزة لقربها من مكان الحادث لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.



تم نقل المصابين بواسطة سيارات إسعاف بنى سويف وهم سلطان عبد الكريم سلطان 27 سنة، مصاباً بكسر بالقدم اليمني وكدمات بالوجه، اكرم محمد أحمد 22 سنة، مصاباً بجروح وكدمات بالوجه، سنوره حسنى توني 43 سنة، مصابة باشتباه نزيف بالبطن والمخ، وعبد الله صابر عبد الحكيم 30 سنة، مصاباً بنزيف بالأنف وكدمات وسحجات بالجسم، محمد عبد الرحيم أحمد 21 سنة، مصاباً باشتباه كسر مضاعف بالفخذ الأيسر، والحسيني عبد الكريم سلطان 41 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالساق اليسري.

كما نقل سيارات الإسعاف كريم ربيع نادي 4 سنوات مصاباً بنزيف بالأنف، وربيع نادي توفيق 27 سنة، مصابا بجروح وكدمات بالساقين، وشيرين محمد جمعه 23 سنة، مصابة بجروح وسحجات بالجسم، واكرم عبد الصبور محمد 30 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالساق اليمنى.