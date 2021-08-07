عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أسماء 10 مصابين نقلهم سيارات إسعاف بنى سويف فى حادث الطريق الشرقي

أسماء 10 مصابين نقلهم سيارات إسعاف بنى سويف فى حادث الطريق الشرقي

صدى البلد

شارك مرفق إسعاف بنى سويف، اليوم الجمعة، في نقل مصابي حادث تصادم سيارتي ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي قبلي بوابة الكريمات بـ 7 كيلو بدائرة محافظة الجيزة.


وأسفر الحادث عن إصابة 22 شخصاً، ونقلت سيارات إسعاف بنى سويف 10 مصابين، وإسعاف الجيزة نقلت 12 إلى مستشفى أطفيح العام بمحافظة الجيزة لقربها من مكان الحادث لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.


تم نقل المصابين بواسطة سيارات إسعاف بنى سويف وهم سلطان عبد الكريم سلطان 27 سنة، مصاباً بكسر بالقدم اليمني وكدمات بالوجه، اكرم محمد أحمد 22 سنة، مصاباً بجروح وكدمات بالوجه، سنوره حسنى توني 43 سنة، مصابة باشتباه نزيف بالبطن والمخ، وعبد الله صابر عبد الحكيم 30 سنة، مصاباً بنزيف بالأنف وكدمات وسحجات بالجسم، محمد عبد الرحيم أحمد 21 سنة، مصاباً باشتباه كسر مضاعف بالفخذ الأيسر، والحسيني عبد الكريم سلطان 41 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالساق اليسري.
كما نقل سيارات الإسعاف  كريم ربيع نادي 4 سنوات مصاباً بنزيف بالأنف، وربيع نادي توفيق 27 سنة، مصابا بجروح وكدمات بالساقين، وشيرين محمد جمعه 23 سنة، مصابة بجروح وسحجات بالجسم، واكرم عبد الصبور محمد 30 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالساق اليمنى.

بني سويف محافظة الجيزة الطريق الشرقى مستشفي الكريمات

موضوعات متعلقة

حركة تنقلات موسعة بين ضباط مديرية أمن بنى سويف

ترشيحاتنا

نشرة أخبار الجيزة| نقل مركب خوفو في موكب ملكي.. وغلق 4 محال تجارية.. حملات مكثفة على المقاهي

عملية نقل مركب خوفو استغرقت 10 ساعات وسيتم عرضها خارج المتحف المصري الكبير

بعد رحيله.. 5 لحظات لا تنسى لـ ميسي مع برشلونة

حظك اليوم السبت 7_8 _2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

إعلام عبري: إسرائيل تتجه لضبط النفس بعد قصف جنوب لبنان

نشرة المنوعات.. قطيع أسود يهاجم مجموعة من الأطفال.. كورونا يسجل 200 مليون إصابة حول العالم.. وريهانا تصبح أغنى فنانات العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش قادر اخد نفسي.. الفنان صلاح عبد الله يكشف مستجدات حالته الصحية

شهود يروون تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها في قليوب.. فيديو وصور

تعليق ناري من محمد الباز بشأن صورة "قفشة" على عربية الفول

أول لقطات لموكب نقل مركب الملك خوفو.. صور

نتيجة الثانوية العامة 2021 على صدى البلد.. والتعليم: مفيش مجاميع مبالغ فيها

بعد نقلها للمستشفى.. مجدي كامل يكشف حالة مها أحمد الصحية| خاص

8 شركات.. قرار جديد من روسيا بشأن استئناف رحلات الطيران إلى المنتجعات المصرية

ظهور نادر.. شريف منير مع ابنه الوحيد فؤاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الآلاف يفرون من الموت.. شاهد| ماذا فعلت الحرائق الضخمة في اليونان؟

طريقة التخلص من الناموس في المنزل

طريقة عمل فطيرة الزعتر والجبن بخطوات بسيطة

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر يوليو ..صور

فيديو

بعد حمو بيكا .. القبض على حسن شاكوش فى الساحل الشمالي

فيديوجراف.. رحلت قبل خطوبتها .. تفاصيل حب حياة ميرنا المهندس وأزمة مرضها

رئيس الوزراء يتواصل هاتفياً مع لاعبى منتخب اليد لمؤازرتهم قبل لقاء إسبانيا

تختفي بعد 24 ساعة.. تيك توك TikTok يختبر أبرز ميزات سناب شات

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: حصاد أوليمبي سعادته حذره

د. أحمد شندي يكتب: سرقة العقول طغت علي سرقة الأموال

عبير حلمي تكتب: إسم في معنى «1»

ياسر عبيدو يكتب: طلاق بيل وميلندا لصحة الشركة

عبد الفتاح طارق يكتب: فترة ما بعد الامتحانات!

مني داوود تكتب: الاتيكيت نظافة قلب وأخلاق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.شيماء سراج

فن الفذلكة

كريمة أبو العينين

وأدركنا ما تمنيناه

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (2)

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

اﻟﻤﺰﻳﺪ