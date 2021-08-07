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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

" كان حلما بالنسبة لي" .. كيشو : في أولمبياد باريس المقبلة سأتوج بالذهبية

صدى البلد

تحدث محمد إبراهيم كيشو، لاعب منتخب مصر للمصارعة، عن طموحاته للتتويج بالميدالية الذهبية خلال أولمبياد باريس المقبلة، المقرر لها.

وقال كيشو في تصريحات على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي أحمد شوبير: "شعور لا يوصف أن أصل إلى منصة التتويج في الأولمبياد، كان حلما بالنسبة لي وكنت في غاية السعادة". 

وأوضح : "كنت أريد المنافسة على الميدالية الذهبية ولم يحدث نصيب، إن شاء الله في أولمبياد باريس المقبلة أتوج بالذهبية".

وحصد محمد إبراهيم كيشو، لاعب منتخب مصر للمصارعة، برونزية أولمبياد طوكيو في منافسات  وزن 67 كجم بدورة الألعاب الأولمبية، والتي تستضيفها مدينة طوكيو اليابانية خلال الفترة بين 23 يوليو الجاري وحتى 8 أغسطس المقبل.

وحقق كيشو الفوز على ارتيم سكورف، بطل منتخب روسيا، في مباراة دور الترضية بسبب إحرازه النقطة عن طريق اللعب ليحصد ثالث ميداليات مصر في أولمبياد طوكيو.

وكان كيشو افتتح مشواره اليوم بدور ثمن النهائي بالفوز على لاعب كوريا الجنوبية هانسو ريو  بنتيجة 7-6  ليتأهل لمواجهة بطل ارمينيا كارين ارام في دور ربع النهائي.

وفاز كيشو على بطل أرمينيا كارين ارام في دور ربع النهائي ليصعد لنصف النهائي لمواجهة بطل اوكرانيا بارزيف ناسيبوف في نصف النهائي.

وخسر كيشو في الدقيقة الأخيرة من بطل أوكرانيا بارزيف في نصف النهائي بنتيجة 7-6 ليفشل في الصعود إلى النهائي ويذهب إلى دور الترضية.

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