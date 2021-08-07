تعرف على حكام مباراة الزمالك والمحلة والأهلي وسيراميكا كليوباترا

أسندت لجنة الحكام، مهمة قيادة مباراة الزمالك وغزل المحلة تحكيميًا لـ أحمد الغندور على أن يُساعده محمود أبو الرجال وخالد حسين بينما سيكون أحمد العباسي حكمًا رابعًا على أن يتولى صبحي العمراوي مهمة حكم بالفيديو ويُساعده أحمد حمدي.

ويلتقي الزمالك منافسه غزل المحلة على ملعب استاد الإسكندرية، عند السابعة من مساء اليوم ، ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة دوري WE.

وأشارت لجنة الحكام، عبر البيان ذاته، إلى أن أمين عمر سيقود مباراة الأهلي ونظيره سراميكا كليوباترا تحكيميًا على أن يُساعده يوسف البساطي وهاني عبد الفتاح ومحمد حسن كحكم رابع فيما سيتولى نادر قمر الدولة مهمة حكم الفيديو ويساعده حمادة الجلاوي.

ويلتقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا عند التاسعة على ملعب استاد السلام ضمن مؤجلات الجولة 23 من بطولة دوري WE.

وضمت قائمة الأهلي 21 لاعبا هم:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وجونيور أجايي ومحمد هاني.

ويدخل الأهلي مباراة سيراميكا كليوباترا في صدارة جدول الدوري برصيد «61 نقطة»؛ جمعها من 27 جولة بعدما حقق الفوز في 18 مباراة على حساب فرق «مصر المقاصة- غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري -الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي – أسوان – وادي دجلة ».

وتعادل في 7 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة الزمالك - بيراميدز- البنك الأهلي»، والخسارة أمام سموحة وغزل المحلة.