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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع فتاة سقطت من شرفة شقتها بالدور الرابع فى شبرا الخيمة

حملات أمنية
حملات أمنية

لقيت فتاة مصرعها فى شبرا الخيمة إثر سقوطها من شرفة شقتهم الكائنة بالطابق الرابع بمنطقة عزبة القطاوى حيث اختل توازنها نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية مما أدى إلى سقوطها ومصرعها إثر إصابتها بكسور بالقدم اليمنى وكدمات وسحجات ونزيف داخلى بالمخ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق التى صرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية وطلب تحريات المباحث حول ظروف الواقعة.


تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من قسم ثان شبرا الخيمة يفيد ورود بلاغ من "م أ م"، 51 سنة والد "ر م أ م"، 16 سنة مقيم بمنطقة عزبة القطاوى دائرة القسم يفيد وفاة نجلته بعد سقوطها من شرفة شقتهم الكائنة بالطابق الرابع لاختلال توازنها نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية.


وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء تواجد الفتاة بشرفة الشقة بالدور الرابع اختل توازنها نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية سقطت على إثرها من شرفة الشقة وأصيبت بكسور بالقدم اليمنى وكدمات وسحجات ونزيف داخلى بالمخ وجرى نقلها لمستشفى معهد ناصر بالقاهرة إلا أنها توفت فور وصولها المستشفى وصرحت النيابة بدفن الجثة.


من ناحية اخرى تمكن أهالي قرية العمار الكبرى التابعة لمركز طوخ فى القليوبية بمساعدة قوات الأمن من انتشال جثة غريق مجهولة الهوية من مياه الرياح التوفيقي وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي كلفت المباحث بسرعة التحري عن الواقعة وكشف ملابساتها.


تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طوخ بلاغا من الأهالي بالعثور علي جثة غريق طافية بمياه الرياح التوفيقي أمام قرية العمار الكبرى التابعة لدائرة المركز بمحافظة القليوبية انتقلت قوة من مباحث مركز طوخ وتم إنتشال الجثة.
وتبين أنها لشخص مجهول في العقد الرابع من العمر، أسمر الوجه يرتدي بنطالا أسمر وتيشرت أحمر، لاتوجد معه ثمة أوراق أو مستندات تدل على شخصيته.


تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طوخ المركزي وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة، فتولت التحقيق وأمرت بندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة ونشر أوصافها.

شبرا الخيمة النيابة العامة مديرية امن القليوبية الطب الشرعى مركز شرطة تحريات المباحث قسم ثان شبرا الخيمة

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