انتشال جثة مجهولة من مياه الرياح التوفيقي بطوخ في القليوبية

تمكن أهالي قرية العمار الكبرى التابعة لمركز طوخ فى القليوبية بمساعدة قوات الأمن من انتشال جثة غريق مجهولة الهوية من مياه الرياح التوفيقي وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي كلفت المباحث بسرعة التحري عن الواقعة وكشف ملابساتها.

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تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طوخ بلاغا من الأهالي بالعثور علي جثة غريق طافية بمياه الرياح التوفيقي أمام قرية العمار الكبرى التابعة لدائرة المركز بمحافظة القليوبية انتقلت قوة من مباحث مركز طوخ وتم إنتشال الجثة.



وتبين أنها لشخص مجهول في العقد الرابع من العمر، أسمر الوجه يرتدي بنطالا أسمر وتيشرت أحمر، لاتوجد معه ثمة أوراق أو مستندات تدل على شخصيته.



تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طوخ المركزي وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة، فتولت التحقيق وأمرت بندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة ونشر أوصافها.