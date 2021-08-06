عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتشال جثة مجهولة من مياه الرياح التوفيقي بطوخ في القليوبية

غرق
غرق

تمكن أهالي قرية العمار الكبرى التابعة لمركز طوخ فى القليوبية بمساعدة قوات الأمن من انتشال جثة غريق مجهولة الهوية من مياه الرياح التوفيقي وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي كلفت المباحث بسرعة التحري عن الواقعة وكشف ملابساتها.

 

اقرأ أيضا:
السبب مخالفة مرورية.. حبس أمين شرطة متهم بقتل شقيقين في مشاجرة بالقليوبية
 

تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طوخ بلاغا من الأهالي بالعثور علي جثة غريق طافية بمياه الرياح التوفيقي أمام قرية العمار الكبرى التابعة لدائرة المركز بمحافظة القليوبية انتقلت قوة من مباحث مركز طوخ وتم إنتشال الجثة.


وتبين أنها لشخص مجهول في العقد الرابع من العمر، أسمر الوجه يرتدي بنطالا أسمر وتيشرت أحمر، لاتوجد معه ثمة أوراق أو مستندات تدل على شخصيته.


تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طوخ المركزي وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة، فتولت التحقيق وأمرت بندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة ونشر أوصافها.

القليوبية طوخ مدير أمن القليوبية مديرية امن القليوبية النيابة العامة

موضوعات متعلقة

النيابة تعاين مسرح جريمة مقتل ربة منزل على يد زوجها في القليوبية.. صور

التصريح بدفن جثث ضحايا أمين الشرطة فى القليوبية

أمين شرطة يطلق الرصاص على سائقين بسبب الخلاف على تسجيل مخالفة مرورية فى القليوبية

بسبب مصروف العيد .. تجديد حبس المتهمة بقتل زوجها في القليوبية

ترشيحاتنا

صفقة الموسم.. الهلال السعودي يعلن ضم نجم ويست بروميتش

إلزام الشركات السياحية بتحميل برامجها على البوابة المصرية للعمرة بـ القانون الجديد

أنقذه من شلل وعجز.. طبيب مصري يحقق معجزة لمريض روسي | ماذا فعل

نقيب المهندسين يتلقى العزاء في الكفراوي بمسجد المشير

هواتف Galaxy S21 تسجل أسوأ مبيعات.. وسامسونج تجري تحقيقا

كيشو يصل مطار القاهرة بعد فوزه بالبرونزية في أولمبياد طوكيو.. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وسقوط أمطار بالبلاد

وقف عن العمل وخصم نصف الأجر.. عقوبة الموظف متعاطي المخدرات بالقانون الجديد

بعد رحيله عن برشلونة.. ميسي يهدد حلم محمد صلاح

بعد فترة طويلة من انفصالهما.. عمرو دياب مع دينا الشربيني مجددا

لقيادة سيارة بدون لوحات.. القبض على الفنان حسن شاكوش بالساحل الشمالي

تعديل القانون.. بشرى سارة لأصحاب عربات الفول والكبدة والساندوتشات

بعد تراجع مستواه.. مدرب جالاتا سراي يكشف مصير مصطفى محمد

غلق كلي للطرق.. تعرف على إجراءات المرور للاحتفال بنقل "مركب خوفو"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الآلاف يفرون من الموت.. شاهد| ماذا فعلت الحرائق الضخمة في اليونان؟

طريقة التخلص من الناموس في المنزل

طريقة عمل فطيرة الزعتر والجبن بخطوات بسيطة

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر يوليو ..صور

فيديو

تختفي بعد 24 ساعة.. تيك توك TikTok يختبر أبرز ميزات سناب شات

فيديوجراف| بث مباشر .. شاب يتخلص من حياته في غرفة نومه

فيديو جراف.. نسب يشرف.. المصري نائل نصار يخطف قلب ابنة بيل جيتس

فيديوجراف.. بالملابس الداخلية .. صورة للراحل أحمد راتب تتسبب في بكاء ابنته

المزيد

ساحة رأي

ياسر عبيدو يكتب: طلاق بيل وميلندا لصحة الشركة

عبد الفتاح طارق يكتب: فترة ما بعد الامتحانات!

مني داوود تكتب: الاتيكيت نظافة قلب وأخلاق

نعمة الشنشوري تكتب: من هدي النبوة في حل مشكلات الزوجية

وفاء أبو السعود تكتب: بدل فاقد

د. ايمان محمود شاهين تكتب: غرس روح المواطنة والانتماء يبدأ من الأسرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (2)

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

اﻟﻤﺰﻳﺪ