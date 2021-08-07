حلم البرونزية.. موعد مباراة كرة اليد بين مصر وإسبانيا في أولمبياد طوكيو 2020

تنتظر جماهير كرة اليد في مصر والعالم مشاهدة نهائيات كرة اليد في الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 .

ويواجه منتخب مصر لكرة اليد، منافسه إسبانيا في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 .

وتأمل الجماهير المصرية في تحقيق منتخب مصر لكرة اليد الفوز على إسبانيا بعد الهزيمة من فرنسا وتحقيق الميدالية البرونزية.

موعد مباراة منتخب مصر أمام إسبانيا



وتقام مباراة منتخب مصر أمام إسبانيا غداً السبت في تمام الساعة العاشرة صباحا.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت إكسترا المفتوحة "beIN SPORTS Xtra 2".

منتخب مصر ضد فرنسا

وخسر منتخب مصر الأول لرجال كرة اليد بقيادة مديره الفني الإسباني روبيرتو جارسيا باروندو، أمام نظيره الفرنسي بنتيجة 27 – 23، في المواجهة التي جمعت بين المنتخبين في إطار نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية الصيفية رقم 32 والمقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس الجاري.

وتضم قائمة منتخبنا الوطني “كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – محمد علي – عمر الوكيل “بكار” – يحيى الدرع – علي زين – حسن وليد قداح – أحمد هشام السيد “دودو” – سيف الدرع – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند – إبراهيم المصري – محمد ممدوح هاشم – أحمد عادل – وسام سامي نوار.

ويترأس بعثة المنتخب الوطني فى أولمبياد طوكيو أيمن صلاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد.

ويتكون الجهاز الفنى للمنتخب من روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني – أنطونيو يورينتي مدرب مساعد – فينيو لوزرت مدرب حراس المرمى – دكتور محمد شوقي طبيب المنتخب – نور أبو زيد