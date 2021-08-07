ليبيا .. اندلاع اشتباكات مسلحة بين مليشيات متناحرة في مدينة العجيلات

اندلعت أمس الجمعة اشتباكات مسلحة في مدينة العجيلات التي تقع 80 كم غرب العاصمة الليبية طرابلس بين مليشيات متناحرة.

وقالت مصادر محلية لشبكة "إرم نيوز" إن الاشتباكات اندلعت بين مسلحي عائلتي "الفهارة" و"الربعي" من جهة وأبناء "بالنصر" في منطقة الجديدة في مدينة العجيلات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة ما أجبر العديد من العائلات على الفرار من المدينة بعد سقوط قذائف في المناطق السكنية، مما أثار الفزع بين المدنيين.

وأشارت المصادر إلى أن أحد الطرفين مدعوم من قائد مليشيا الإسناد في الزاوية، المطلوب دولياً، محمد بحرون الشهير بالفأر، وفيما يحظى الآخر بدعم قائد مليشيا من العجيلات يدعى محمد مصطفي الزيتوني الشهير بالشلفوح، وسبق أن اشتبكا مباشرة قبل نحو شهر من الآن.

واعتبر رئيس مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد عبد الحكيم حمزة تجدد الاشتباكات المسلحة بمدينة العجيلات دليلا آخر على فشل وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية والعسكرية المختصة في ضبط الأمن وتحقيق الاستقرار .

وقال حمزة تصريح لـ"إرم نيوز" إن هناك قصوراً في ملاحقة الجناة والمسؤولين عن الاشتباكات المسلحة السابقة ونزع سلاحها، معتبراً أن الحلول الوقتية والتلفيقيه الهشة لن تنفع ولن توصل إلى نتيجة.

وهاجمت مليشيا ”الفار“، المقرب من رئيس المجلس الأعلى في ليبيا خالد المشري، مدينة العجيلات في يونيو الماضي واشتبكت مع مليشيا ”الشلفوح“ مما أدى إلى حدوث خسائر بشرية وفي الممتلكات.

وأصدر المجلس الرئاسي تعليماته في وقت سابق إلى وزارة الداخلية ورئاسة الأركان العامة بالمنطقة الغربية باتخاذ الإجراءات الحازمة لوقف هذه الاشتباكات التي تتجدد في المدينة من حين لآخر.