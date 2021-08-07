شاهد..حملة لتطعيم المشردين ضد "كوفيد-19" في سانت بطرسبورج الروسية

عرضت قناة يورنيوز، تقريرا يرصد قيام جمعيات خيرية روسية، في مدينة سانت بطرسبورج بحملة تطعيم ضد "كوفيد-19" للمشردين غير القادرين على تلقي اللقاح في المركز الصحية الرسمية لعدم حيازتهم الوثائق الصحية والبيانات الذاتية المطلوبة.



وبالفعل، حصل عشرات المشردّين الذين يقيمون في الملاجئ أو ينامون في شوارع سانت بطرسبرج، على لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي ذي الجرعة الواحدة.

ناتاليا شافلوخوفا الناشطة في مؤسسة "الإيواء" الخيرية المشاركة في حملة تطعيم المشردين، تقول موضحة: "لسوء الحظ، ثمّة أناس لا تستطيع الدخول إلى مراكز التطعيم والحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لأنها لا تملك الوثائق المطلوبة".

اقرا أيضا

8 شركات.. قرار جديد من روسيا بشأن استئناف رحلات الطيران إلى المنتجعات المصرية

منحت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي ترخيصًا لثماني شركات طيران لتنظيم رحلات جوية منتظمة إلى المنتجعات المصرية، حسبما أفادت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وتعتزم روسيا استئناف حركة الطيران إلى المنتجعات المصرية (شرم الشيخ والغردقة) اعتبارًا من 9 أغسطس الجاري، وبمعدل 5 رحلات أسبوعية لكل مدينة.

وأوضحت الوكالة أن الشركات الروسية التي حصلت على ترخيص تسيير رحلات جوية إلى شرم الشيخ والغردقة هي "آيروفلوت"، "بوبيدا"، "روسيا"، "إس7"، "سمارتافيا"، "خطوط الأورال"، نوردويند"، "أزور إير".

من جانبه، أكد السفير الروسي في القاهرة، جريجوري باريسينكو، أن بلاده تأكدت من تعزيز السلطات المصرية الإجراءات الأمنية في المطارات والمنتجعات بشكل كبير، لافتا إلى أن السياح من بلاده سيلاقون في مصر إقامة آمنة ومريحة.

وقال باريسينكو، وفقا لمقال له نشرته السفارة الروسية في القاهرة، أمس الخميس، أن سلطات بلاده لديها اقتناع تام أن السلطات في مصر عززت الإجراءات الأمنية في المطارات والمنتجعات بشكل كبير؛ لذلك نتوقع أن يلقى السياح الروس الذين يتذكرون حسن الضيافة المصرية التقليدية ويفتقدون البحر الأحمر كثيرًا إقامة آمنة ومريحة

وأضاف سفير روسيا في القاهرة أن "من المؤكد أن اتفاق رئيسي الدولتين على استئناف الاتصالات الجوية المباشرة بين المدن الروسية والمنتجعات المصرية على البحر الأحمر مفيد للغاية، لاسيما بعد الاستعدادات الجادة من الجانبين.

واكد السفير الروسي أن أولى الرحلات المنتظمة إلى الغردقة وشرم الشيخ ستبدأ في 9 أغسطس الجاري، منوها بأنه في حالة قلت معدلات الإصابة بالوباء، فستزداد كثافة الرحلات.

وتابع السفير الروسي قائلا: كان من الصعب على روسيا أن تتخذ هذه الخطوة بوقف حركة الطيران إلى مصر بعد أن تحطمت طائرتنا التي غادرت شرم الشيخ في عام 2015، لكننا تأكدنا من أن المطارات والمنتجعات المصرية عززت الإجراءات الأمنية بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

واستطرد: السياح الروس يفتقدون البحر الأحمر وينتظرون إجازة آمنة ومريحة، وهو ما سيؤدي ذلك إلى فتح فرص هائلة للتفاعل في صناعة السياحة.