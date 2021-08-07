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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأرجنتين تخفف قيود كورونا مع اقتراب حصيلة الإصابات من 5 ملايين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت حكومة الأرجنتين يوم الجمعة أنها ستخفف القيود المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا وذلك تزامنا مع اقتراب العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس من 5 ملايين حالة.

وأشارت الحكومة إلى أن خطتها لمكافحة فيروس كورونا تتضمن تخفيف القيود على الاختلاط الاجتماعي وإعادة فتح المدارس وزيادة عدد الأشخاص الذين سيسمح لهم دخول البلاد من ألف شخص إلى 1700 يوميا.

وقررت السلطات الأرجنتينية اعتماد هذه الخطة بعد 10 أسابيع من تسجيل معدلات منخفضة للإصابات بفيروس كورونا و8 أسابيع من انخفاض عدد الوفيات، لكن الخبراء يحذرون من أن الوباء لم ينته على الرغم من التغيرات الإيجابية.

وأشار الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز إلى أن المضي قدما بإعادة فتح البلاد ورفع القيود الخاصة بفيروس كورونا سيعتمد على وتائر التطعيم.

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وتقضي المرحلة الثانية من خطة إعادة الفتح في الأرجنتين التي ستعتمد على معدلات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بزيادة عدد الأشخاص المسموح بمشاركتهم في التجمعات ورفع القيود عن الفعاليات في الهواء الطلق، والسماح بالرحلات الجماعية للمطعمين وإعادة فتح الحدود أمام الأجانب.

وفي نهاية المطاف سيتم استئناف الفعاليات الرياضية مثل مباريات كرة القدم لكن ذلك سيحدث فقط في حال استمرار انخفاض عدد الإصابات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

ويلامس عدد المصابين بفيروس كورونا في الأرجنتين منذ بدء الوباء 5 ملايين شخص، وحصيلة الوفيات أكثر من 107 آلاف شخص.

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