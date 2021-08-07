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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسمة بوسيل تشارك متابعيها بفيديو لها .. ورضوى الشربينى تعلق

صدى البلد

نشرت عارضة الأزياء المغربية بسمة بوسيل متابعيها بـ فيديو  لها، من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل للصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وعلقت بسمة بوسيل “ My peach Beach 🏖 is popping  ”.

وعلقت لها الاعلامية رضوى الشؤبينى قائلة “ قمر ياروحى ”. 


وجهت الفنانة بسمة بوسيل رسالة جديدة للفنان تامر حسني عبر حسابها على موقع  انستجرام و كتبت بسمة بوسيل لـ تامر حسني: "مبروك حبيبي ، أنا فخورة بك وبكل الفريق الذي كان هناك من أجلك في صناعة هذا الفيلم الرائع، بالنسبة لي هذا هو واحد من أفضل الأفلام التي رأيتها في حياتي ، بارك الله فيك ودائماً ما تمطر بك بالنجاح".


واضافت :"أيضا مقدمة إلى مديرنا اللامع sarawafikdirector لهذا العمل الرائع. برافو".

 

يذكر ان الفنانة بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني، أعلنت عن وفاة والدها ، ونشرت صورتين له عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى  "انستجرام".

 

وعلقت بسمة قائلة " راح القلب اللي كان بيصبرني على قساوة الدنيا، راح اللي كان كل ما يندهني، يقولي يا بسمة حياتي بس الحقيقة انه هو اللي كان حياتي كلها... ربنا يرحمك يا اغلى من روحي يا اطيب اب في الدنيا ... ان لله و ان اليه راجعون.

تامر حسني انستجرام بسمة بوسيل

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