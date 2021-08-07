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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الجامعات التكنولوجية: لابد من الحصول على 60٪ من الدرجة النهائية للنجاح باختبارات القبول

الجامعات التكنولوجية
الجامعات التكنولوجية

انطلقت اختبارات القدرات بالجامعات التكنولوجية اليوم السبت الموافق 7/8/2021 وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 19/8/2021، وذلك بجامعات: (القاهرة الجديدة التكنولوجية، الدلتا التكنولوجية، بني سويف التكنولوجية).

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تنسيق الجامعات 2021 .. تفاصيل اختبارات القدرات بـ جامعة بني سويف التكنولوجية

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طلاب الدبلومات الفنية.. هذه الأماكن المتاحة لاختبارات الجامعات التكنولوجية


ومن جانبه قال الدكتور محمد ندا رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، إن انطلاق اختبارات القدرات للطلاب راغبي الالتحاق بها وسط إجراءات احترازية مشددة، اليوم، مشيرا إلى أن الاختبارات تجرى للطالب مرة واحدة فقط وغير مسموح بتكرار حال رسوب الطالب.

 

أوضح أنه الجامعة تركز على الجانب العملي، حيث يمثل التدريب والتطبيقات الميدانية واكتساب المهارات 60% على الأقل من البرنامج الدراسي؛ وتفعيلاً لذلك تم تدريب طلاب الجامعة بالمجمع التكنولوجي بالفيوم، بالإضافة إلى تنظم زيارات أسبوعية لتدريب الطلاب عمليًّا في المصانع المختلفة، فضلاً عن التعاون مع جامعة كوريا للتكنولوجيا والتعليم في تأليف عدد من الكتب والمراجع الدراسية.

 

وأضاف أنه تتكون الاختبارات من ثلاثة أجزاء، جزء لقياس مهارات اللغة الإنجليزية، وجزء لقياس مهارات الحاسب الآلي، وجزء للمعلومات العامة في الرياضيات، ويبلغ عدد الأسئلة 50 سؤالاً اختيارياً من بين متعدد، ويشترط للنجاح الحصول على نسبة 60٪ من الدرجة النهائية.
 


وتقبل الجامعات التكنولوجية طلاب الثانوية العامة بنسبة 20٪ من إجمالي عدد المقبولين، وطلاب الدبلوم نظام الثلاث سنوات أو ما يعادلها، ونظام الخمس سنوات أو ما يعادلها، وخريجى المعاهد المتوسطة بنسبة 80٪ من إجمالي عدد المقبولين للعام الدراسي 2021/ 2022، ولجميع المتقدمين اختبارات قبول.

■ أماكن أداء اختبارات القدرات بالكليات التابعة للجامعات التكنولوجية:


(كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية).
المحافظات وأماكن أداء الاختبارات
■ المحافظات : القاهرة – الجيزة- السويس - بورسعيد- الاسماعيلية – البحر الأحمر –جنوب سيناء – شمال سيناء - مطروح.

● كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية.

● مكان الامتحان: اللوتس الجنوبية – شارع النصر – مقابل نادي بنك مصر – القاهرة الجديدة.
 
■ المحافظات : القليوبية - البحيرة – الدقهلية – الغربية – المنوفية - دمياط - كفر الشيخ - الشرقية - الإسكندرية.

● كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا.

● مكان الامتحان : منطقة مبارك الصناعية بقويسنا –  المنوفية.
 
■ المحافظات : الفيوم – بني سويف– أسيوط – الأقصر- المنيا- الوادي الجديد – اسوان – سوهاج – قنا.

● الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة بني سويف التكنولوجية.

● مكان الامتحان : بني سويف الجديدة شرق - الحي الأول المجاورة الأولي شارع النرجس متفرع من شارع بيرم التونسي.

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جدير بالذكر أن الجامعات التكنولوجية التى تم إنشاؤها وفقًا لقانون رقم 72 لسنة 2019، هي: جامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة، وتضم: كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية: وتشمل برامج: (تكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة، الأوتوترونكس، الميكاترونكس، تكنولوجيا الأطراف الصناعية، تكنولوجيا الغاز والبترول، كما تم إضافة برامج تكنولوجية جديدة بنظام الجدارات وهي: برنامج تكنولوجيا نقل وإنتاج ومعالجة المنتجات البترولية، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول ومعهد بحوث البترول المصري، برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية، بالتعاون مع شركة ارثوميدكس أحد أكبر الشركات المتخصصة في الأطراف الصناعية في مصر).
 
جامعة الدلتا التكنولوجية: وتضم: كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بقويسنا، وتشمل برامج: (تكنولوجيا الميكاترونكس، تكنولوجيا الأوتوترونكس،تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة).
 
جامعة بني سويف التكنولوجية: وتضم: الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة، وتشمل برامج: (الميكاترونكس، تكنولوجيا المعلومات، الأوتوترونكس، الطاقة الجديدة والمتجددة).
 
كما تمنح الجامعات التكنولوجيا الدرجات العلمية الآتية: الدبلوم العالي المهني في التكنولوجيا في التخصص، البكالوريوس المهني في التكنولوجيا في التخصص، الماجستير المهني في التكنولوجيا في التخصص، الدكتوراه المهنية في التكنولوجيا في التخصص.
 
وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الجامعات التكنولوجية تمثل رافدًا جديدًا ومهمًا في مسارات التعليم العالي في مصر، حيث تستهدف تخريج كوادر فنية مدربة جيدًا للالتحاق بسوق العمل، كما أن الشراكات التي تعقدها هذه الجامعات مع الجامعات التكنولوجية ببعض دول العالم ذات الخبرة الجيدة في هذا المجال، وكذلك التدريب العملي بالمصانع والشركات بالمجتمع المحلي المحيط بهذه الجامعات تجعل خريجي هذه الجامعات قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.
 

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