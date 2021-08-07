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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد واقعة قتل صديقتها.. استشاري يكشف عن علامات الغيرة

الغيرة
الغيرة

أثارت  جثة سكرتيرة داخل عيادة رمد بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة جدلا كبيرا خلال الأيام الماضية، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديقتها بمساعدة اثنين من أقاربها بدافع الغيرة والسرقة والعمل بدلاً منها في عيادة الرمد، و  تم ضبط المتهمين ، وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

علامات تكشف الغيرة بين الأصدقاء 


علق الدكتور وليد هندي أستاذ الطب النفسي، على هذه القضية قائلا:"يولد الأنسان مزود بثلاثة إنفعالات فقط  و هما الحب و الخوف و الغضب وأي إنفاعلات أخرى تكون مكتسبة مثل الغيرة.

تعتبر الغيرة إحدى الصفات العدونية مثل الغضب و الكراهية و الحقد و توجد في كل الثقافات و الأجناس و السلالات أيضا، وتوجد الغيرة بعدة أشكال بأختلاف مراحل العمر، فتوجد في مرحلة الطفولة غيرة بين الأطفال عند الحصول على درجات أو مراكز أعلى خلال المرحلة التعليمية.
يشعر المراهق بغيرة  من ناحية أصدقائه  الأقوي جسديا و الأشد ذكاء أو الأكثر جاذبية أو الأيسر حالا من الجانب الأجتماعي و المادي أو المتفوقين دراسيا.
أما الأنسان الناضج يعتبر أصدقائه الأفضل أكثر حظوظا في الحياة على عكس الشخصية الغير ناضجة فيشعر بالغيرة خلال مرحلة الشباب و الإستقرار سواء من ناحية الإستقرار الإسري ك الزواج و الإنجاب أو من نالجانب المادي  و الوظيفي.
وفي مرحلة الشيخوخة يشعر المسن بالغيرة من أصدقائه الذي لديهم حظوظ عائلية مثل زيارات الأبناء.

 

علامات تكشف الغيرة

 

قال وليدي هندي في تصريحات لـ صدى البلد، أن تعتبر الغيرة طاقة من الغضب و الغل و الحقد و يترتب عليها العديد من المشاكل و الجرائم مثل السرقة بالأخص بين الأطفال و الشباب و تصل أحيانا إلي القتل، فهناك بعض العلامات التي تكشف أن صديقك يشعر بالغيرة إتجاهك، و هما: 

 

-عندما يكون في حدث سعيد خاص لك يشعر بالتوترو يتعلثم و يتغيير لون الوجه
-التقليل من أي إنجازات تقوم بها و يمنحك الشعور بالإحباط 
-السخرية و التهكم 
-عدم التشجيع 
-المقاطعة في الكلام أثناء إنصات الجميع
-الحديث عن إنجازته الشخصية 
-العصبية و الإندفاع 
-لا يدلك على الخير ولا النصيحة الطيبة 
-الأختفاء المفاجئ للصديق 
-المحاكاه و التقليد

 

 

 

الغيرة الغيرة بين الأصدقاء علامات تكشف الغيرة الطب النفسي وليد هندي

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