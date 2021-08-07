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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دعاء عبد السلام : الست هي سبب العنف الأسري

الكاتبة دعاء عبد
الكاتبة دعاء عبد السلام

قالت الكاتبة دعاء عبد السلام ، إن هناك الكثير من السيدات استغلت حقوق المرأة ، بشكل خاطئ ، مما جعل هناك تقصير قوي في حقوق الرجل ، خاصة في الأجيال الجديدة .

وأضافت الكاتبة دعاء عبد السلام ، خلال لقائها لـ برنامج "ست الكل " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد 2" ، أن الرجل له مكانة فضلى يجب أن تحترمها السيدة ، متابعة : " الراجل مظلوم لأن بقى فيه قوى كبرى ابتدعتها " .

وأشارت إلى أن هناك الكثير من السيدات التي تتعنت في استخدام حقوقها، وبتمن على الرجل في الواجبات الأساسية .

وتابعت : لو عملنا استفتاء هنلاقي أغلب الرجالة مفتقدة لنموذج السيدة التي تشبه والدته، وذلك لأن الأجيال الحالية تتبع مصطلح " الاسترونج اندبندنت وومن ".

وأردفت أن مركز الدراسات الاجتماعية أشار إلى أن الست هي سبب العنف الأسري الدارج في المجتمع ، بسبب مكتسبات خاطئة  .

دعاء عبد السلام حقوق المرأة اخبار التوك شو برنامج ست الكل حقوق الرجل

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