دعاء عبد السلام : الست هي سبب العنف الأسري

قالت الكاتبة دعاء عبد السلام ، إن هناك الكثير من السيدات استغلت حقوق المرأة ، بشكل خاطئ ، مما جعل هناك تقصير قوي في حقوق الرجل ، خاصة في الأجيال الجديدة .

وأضافت الكاتبة دعاء عبد السلام ، خلال لقائها لـ برنامج "ست الكل " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد 2" ، أن الرجل له مكانة فضلى يجب أن تحترمها السيدة ، متابعة : " الراجل مظلوم لأن بقى فيه قوى كبرى ابتدعتها " .

وأشارت إلى أن هناك الكثير من السيدات التي تتعنت في استخدام حقوقها، وبتمن على الرجل في الواجبات الأساسية .

وتابعت : لو عملنا استفتاء هنلاقي أغلب الرجالة مفتقدة لنموذج السيدة التي تشبه والدته، وذلك لأن الأجيال الحالية تتبع مصطلح " الاسترونج اندبندنت وومن ".

وأردفت أن مركز الدراسات الاجتماعية أشار إلى أن الست هي سبب العنف الأسري الدارج في المجتمع ، بسبب مكتسبات خاطئة .