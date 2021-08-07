نائب رئيس جامعة بنها يتفقد أول أيام اختبارات القدرات

تفقد الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، أول أيام اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بكليات التربية الرياضية ، والفنون التطبيقية ، وكلية التمريض.

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جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية ، والدكتور عبد المؤمن شمس الدين القرنفلى عميد كلية الفنون التطبيقية ، والدكتورة محبوبة صبحى وكيل كلية التمريض لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور شريف المهدى مدير عام الشئون الطبية بالجامعة.

واطمأن نائب رئيس جامعة بنها خلال الجولة على سير الاختبارات والتى بدأت اليوم وتستمر حتى 19 أغسطس، مشيرا الى ان الاختبارات تجري داخل 4 كليات بالجامعة وهي: "الفنون التطبيقية، التربية الرياضية التربية النوعية- شعبة التربية الفنية وشعبة التربية الموسيقية، وكلية التمريض".

كما تفقد نائب رئيس جامعة بنها العيادات الطبية ، مشيداً بالإجراءات الاحترازية الوقائية التي اتخذتها الجامعة والإدارة الطبية حفاظا علي صحة وسلامة الطلاب، وتقليل الكثافة العددية داخل اللجان .

وقال الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها أنه تم تشكيل لجان داخل كلية كلية لمتابعة سير اختبارات القدرات على مدار اليوم والعمل على توفير سبل الراحة للطلاب وأولياء أمورهم وتجهيز قاعات وأماكن انتظار لائقة بالكليات التي تؤدى بها اختبارات القدرات.

واشار الى أنه يتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت على الموقع: www.tansik.egypt.gov.eg ، ونشر إرشادات وخطوات التسجيل لاختبارات القدرات على موقع الجامعة وصفحة المكتب الإعلامي للجامعة.

وعن خطوات التسجيل لاختبارات القدرات عن طريق شبكة الإنترنت: يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني الموضح بعاليه ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات علي هذا الموقع ، يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات وذلك باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

ثم بعد ذلك تظهر الطالب بياناته الشخصية والتي تتضمن(رقم الجلوس - اسم الطالب - الرقم القومي – المحافظة – الإدارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التي درسها الطالب "علمية– هندسية– أدبية")، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكتروني الخاصة بالطالب، كما تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات وكذلك المواعيد المحددة للطالب.