دار الإفتاء تستطلع هلال شهر المحرم لعام 1443.. غدا

أعلنت دار الإفتاء المصرية، عن موعد بداية العام الهجري الجديد 1443 هـ، حيث تستطلع هلال شهر المحرم 1443 هـ غدًا الأحد الموافق 8 أغسطس، التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة لعام 1442 هـ.

موعد بداية العام الهجري الجديد 1443



وأعلنت دار الإفتاء المصرية، أنه سوف تعلن عن موعد بداية السنة الهجرية عقب صلاة المغرب مباشرة على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.

موعد العام الهجري

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن موعد العام الهجرى الجديد 1443 هـ، وذلك طبقآ للحسابات الفلكية التى يقوم بإعدادها .

وقال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، انه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها المعهد فإنه والجيوفيزيقية سوف يولد هلال شهر المحرم مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثالثة وخمسون دقيقة عصراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحـــــــد 29 من ذي الحجـــة الموافق 8/8/2021م (يوم الرؤية).

وأوضح الدكتور جاد ان الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 14 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 18 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد فيسمائها لمدد تتراوح بين (14 – 19 دقيقة).

وأضاف أن العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين (6- 24 دقيقة) ماعدا كوالالمبور بماليزيا وجاكرتا بأندونيسيا اللذين لم يولد بهما الهلال قبل غروب الشمس، ويغرب القمرفي كوالالمبــور قبل غروب الشمس بدقيقتين، وجاكرتا يغرب فيها القمر قبل غروب الشمس بسبع دقائق.

واشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية أن تكون غــرة شهـــر المحـــــرم 1443 هـ فلكيـــاً يوم الإثنيـــــن 9/8/2021 م.