رسائل فخر وتقدير من نجوم الرياضة لـ فريال أشرف عقب التتويج بالذهبية

توجت فريال اشرف نجمه منتخب الكاراتية بـ ذهبية منافسات الكوميتيه في وزن +61 كجم لتضمن لمصر الميدالية السادسة في دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”

وحرص نجوم الرياضة المصرية على توجيه رسائل تهنئة لـ فريال أشرف عقب التتويج بالميدالية الذهبية والتي انهارت من البكاء عقب التتويج وسجدت لله تعالي شكرا.

وكتب أيمن يونس نجم الزمالك والمنتخب السابق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” : “مبروك...الفتاة الذهبية فريال ”

وكتب وائل جمعة نجم الأهلي والمنخب السابق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”:" ألف مبروك لبطلة مصر في الكارتيه فريال عبد العزيز "

وكتب حسن المستكاوي الناقد والمحلل الرياضي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”:" ذهبية ذهبية ذهبية مصرية فريال عبد العزيز في الكاراتيه برافو يابطلة نورتي جدول الميداليات بالميدالية الذهبية وكده رصيدنا ٤ برونزية وواحدة فضية وواحدة ذهبية ٦ ميداليات الف مبروك "

وكتب محمد سراج الدين عضو مجلس ادارة الاهلي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”:" مبروووك الحمد لله أول ذهبية لمصر "

وكتب أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”:" بنت مصر فريال عبد العزيز ذهبية مصرية في الكاراتيه .أم الدنيا "

وكتب نادر شوقي وكيل اللاعبين عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”:" اخيرا مبروك الدهب لمصر، فرحتينا ♥♥،(فريال اشرف) اتمني التكريم المادي قبل المعنوي، تستاهل ملايين نادر شوقي"

وكتب هيثم فاروق نجم الزمالك والمنتخب السابق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”:" مبروك اول ميدالية ذهبية في طوكيو للبطلة الذهبية فريال "



توجت فريال أشرف لاعبة منتخب مصر للكاراتيه بذهبية منافسات الكوميتيه في وزن +61 كجم لتضمن لمصر الميدالية السادسة في دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.



وتوجت فريال بالذهب بعد الفَوز على لاعبة أذربيجان ايرينا زاريتسكا لتهدي مصر أول ذهبية في أولمبياد طوكيو.

وكانت فريال قد فازت علي لاعبة كازاخستان صوفيا بيرولتسفيا بنتيجة 5-4 في مباراة قبل النهائي

وتعادلت فريال أشرف مع بطلة الجزائر لمياء معطوب بنتيجة 0_0 في المباراة الرابعة بدور المجموعات لتضمن التأهل لنصف النهائي والحصول على سادس ميدالية لمصر في طوكيو بحصولها على 5 نقاط في دور المجموعات.

وكانت فريال أشرف قد فازت على لاعبة سويسرا إيلينا كريسي 3-3 وذلك بأفضلية التسجيل في المباراة الثانية وفازت على لاعبة الصين لي جونج بنتيجة 4-0 في المباراة الأولى ثم خسرت أمام بطلة أيران بنتيجة 9-7 ثم تعادلت مع بطلة الجزائر لتحصل على 5 نقاط وتتأهل لنصف النهائي وتضمن ميدالية لمصر.

وتلعب فريال أشرف ضمن المجموعة الثانية حيث يتأهل أول وثاني من كلا المجموعتين إلى الدور نصف النهائي وبالتالي يضمن اللاعبين الأربعة المتأهلين الفوز بميدالية برونزية على أقل تقدير وفي نصف النهائي يلعب متصدر كل مجموعة مع وصيف المجموعة الاخرى والفائز ينتقل للنهائي والذي يُلعب في نفس اليوم.

واستطاعت مصر حجز خمسة مقاعد في أولمبياد طوكيو حيث تأهلت اللاعبة جيانا فاروق في منافسات وزن 61 كجم عن طريق التصنيف الأولمبي لتكون أول لاعبة مصرية وعربية وإفريقية تنجح في التأهل إلى طوكيو وذلك بعد تحقيقها برونزية الدوري العالمي مارس 2020، كما تأهل اللاعب علي الصاوي في منافسات وزن 67 كجم بعد ضمانه التأهل من التصنيف الأولمبي ، واستطاع اللاعب حجز بطاقته الأولمبية بعد وصوله إلى نصف نهائي الدوري العالمي للكاراتيه والذي استضافته مدينة لشبونة البرتغالية خلال الفترة بين 30 إبريل وحتى 3 مايو الماضي .

كما تأهلت اللاعبة فريال أشرف في منافسات وزن + 61 كجم وذلك بعد تحقيقها الميدالية البرونزية في منافسات التصفيات العالمية للكاراتيه في باريس والتي أقيمت خلال الفترة بين 10 وحتى 14 يونيو الحجاري، وهي آخر البطولات المؤهلة للأولمبياد.



وأخيراً تأهل كلا من عبد الله ممدوح في منافسات وزن -75 كجم و رضوى السيد في منافسات وزن- 55 كجم من خلال الكوتة الإفريقية ليصبح عدد لاعبي الكاراتيه المصري 5 لاعبين في الأولمبياد.