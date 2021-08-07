عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسائل فخر وتقدير من نجوم الرياضة لـ فريال أشرف عقب التتويج بالذهبية

صدى البلد

توجت فريال اشرف نجمه منتخب الكاراتية بـ ذهبية منافسات الكوميتيه في وزن +61 كجم لتضمن لمصر الميدالية السادسة في دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”

 

وحرص نجوم الرياضة المصرية على توجيه رسائل تهنئة لـ فريال أشرف عقب التتويج بالميدالية الذهبية والتي انهارت من البكاء عقب التتويج وسجدت لله تعالي شكرا. 

وكتب أيمن يونس نجم الزمالك والمنتخب السابق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” : “مبروك...الفتاة الذهبية فريال ”

 

وكتب وائل جمعة نجم الأهلي والمنخب السابق  عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”:" ألف مبروك لبطلة مصر في الكارتيه فريال عبد العزيز "

 

وكتب حسن المستكاوي الناقد والمحلل الرياضي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”:" ذهبية ذهبية ذهبية مصرية فريال عبد العزيز في الكاراتيه برافو يابطلة نورتي جدول الميداليات بالميدالية الذهبية وكده رصيدنا ٤ برونزية وواحدة فضية وواحدة ذهبية ٦ ميداليات الف مبروك "

 

وكتب محمد سراج الدين عضو مجلس ادارة الاهلي  عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”:" مبروووك الحمد لله أول ذهبية لمصر "

 

وكتب أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق  عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”:" بنت مصر فريال عبد العزيز ذهبية مصرية في الكاراتيه .أم الدنيا "

 

وكتب نادر شوقي وكيل اللاعبين  عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”:" اخيرا مبروك الدهب لمصر، فرحتينا ♥♥،(فريال اشرف) اتمني التكريم المادي قبل المعنوي،  تستاهل ملايين نادر شوقي"

 

وكتب هيثم فاروق نجم الزمالك والمنتخب السابق   عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”:" مبروك اول ميدالية ذهبية في طوكيو للبطلة الذهبية فريال "
 

توجت فريال أشرف لاعبة منتخب مصر للكاراتيه بذهبية منافسات الكوميتيه في وزن +61 كجم لتضمن لمصر الميدالية السادسة في دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.


وتوجت فريال بالذهب بعد الفَوز على لاعبة أذربيجان ايرينا زاريتسكا لتهدي مصر أول ذهبية في أولمبياد طوكيو.

وكانت فريال قد فازت علي لاعبة كازاخستان صوفيا بيرولتسفيا بنتيجة 5-4 في مباراة قبل النهائي

وتعادلت فريال أشرف مع بطلة الجزائر لمياء معطوب بنتيجة 0_0 في المباراة الرابعة بدور المجموعات لتضمن التأهل لنصف النهائي والحصول على سادس ميدالية لمصر في طوكيو بحصولها على 5 نقاط في دور المجموعات.

وكانت فريال أشرف قد فازت على لاعبة سويسرا إيلينا كريسي 3-3 وذلك بأفضلية التسجيل في المباراة الثانية وفازت على لاعبة الصين لي جونج بنتيجة 4-0 في المباراة الأولى ثم خسرت أمام بطلة أيران بنتيجة 9-7 ثم تعادلت مع بطلة الجزائر لتحصل على 5 نقاط وتتأهل لنصف النهائي وتضمن ميدالية لمصر.

وتلعب فريال أشرف ضمن المجموعة الثانية حيث يتأهل أول وثاني من كلا المجموعتين إلى الدور نصف النهائي وبالتالي يضمن اللاعبين الأربعة المتأهلين الفوز بميدالية برونزية على أقل تقدير وفي نصف النهائي يلعب متصدر كل مجموعة مع وصيف المجموعة الاخرى والفائز ينتقل للنهائي والذي يُلعب في نفس اليوم.

واستطاعت مصر حجز خمسة مقاعد في أولمبياد طوكيو حيث تأهلت اللاعبة جيانا فاروق في منافسات وزن 61 كجم عن طريق التصنيف الأولمبي لتكون أول لاعبة مصرية وعربية وإفريقية تنجح في التأهل إلى طوكيو وذلك بعد تحقيقها برونزية الدوري العالمي مارس 2020، كما تأهل اللاعب علي الصاوي في منافسات وزن 67 كجم بعد ضمانه التأهل من التصنيف الأولمبي ، واستطاع اللاعب حجز بطاقته الأولمبية بعد وصوله إلى نصف نهائي الدوري العالمي للكاراتيه والذي استضافته مدينة لشبونة البرتغالية خلال الفترة بين 30 إبريل وحتى 3 مايو الماضي .

كما تأهلت اللاعبة فريال أشرف في منافسات وزن + 61 كجم وذلك بعد تحقيقها الميدالية البرونزية في منافسات التصفيات العالمية للكاراتيه في باريس والتي أقيمت خلال الفترة بين 10 وحتى 14 يونيو الحجاري، وهي آخر البطولات المؤهلة للأولمبياد.


وأخيراً تأهل كلا من عبد الله ممدوح في منافسات وزن -75 كجم و رضوى السيد في منافسات وزن- 55 كجم من خلال الكوتة الإفريقية ليصبح عدد لاعبي الكاراتيه المصري 5 لاعبين في الأولمبياد.

احمد شوبير فريال أشرف اولمبياد طوكيو أيمن يونس كازاخستان نادر شوقي دورة الألعاب الأولمبية الألعاب الأولمبية الميدالية الذهبية محمد سراج

ترشيحاتنا

1.5 مليون جنيه مكافأة فريال أشرف بعد التتويج بـ ذهبية طوكيو 2020

مستشفى النجوم..راحة 3 أيام لـ صلاح عبدالله..وموقف مها أحمد وياسمين عبد العزيز

فيديو جراف.. أم تقتل ابنتها بمساعدة شقيقها بسبب عريس ثري

نهائي أولمبياد طوكيو.. البرازيل وإسبانيا يلجآن إلى الوقت الإضافي

لطلاب الثانوية العامة.. فيديو تعريفي للمسجلين باختبارات القدرات بنوعية عين شمس

أخبار الفن..وفاة دلال عبد العزيز وانهيار ميرفت أمين.. وحقيقة مرض سميحة أيوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم النوم على جنابة والصلاة بالثوب الذي أصابه المني

وفاة الفنانة دلال عبد العزيز

خاص| ميرفت أمين تنهار من البكاء بعد وفاة دلال عبد العزيز

تعليق ناري من محمد الباز بشأن صورة "قفشة" على عربية الفول

بعد نقلها للمستشفى.. مجدي كامل يكشف حالة مها أحمد الصحية| خاص

في اللحظات الأخيرة.. هل علمت الراحلة دلال عبد العزيز بوفاة زوجها سمير غانم ؟

تفاصيل جنازة وعزاء دلال عبد العزيز

اللحظات الأولى أمام مستشفى الشيخ زايد التخصصي بعد وفاة دلال عبد العزيز..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقطات صعبة.. 10 جرحى بعملية طعن في طوكيو‎‎ والمنفذ يسلم نفسه للشرطة

روسيا تشتعل.. الحرائق تصل لـ أبرد مدينة مأهولة بالسكان في العالم.. فيديو

مزاد حوادث جديد في مصر .. تعرف عليه

تضرر 90 ألف شخص.. الفيضانات تجتاح الشوارع والمنازل جنوب السودان

فيديو

فيديو جراف.. ظهور عمرو دياب مع دينا الشربيني..هل عادت العلاقة من جديد؟

كل ما تريد معرفته عن مركب خوفو ونقلها إلى المتحف الكبير "فيديو جراف"

بعد رحيله عن برشلونة .. كيف هدد ميسي حلم محمد صلاح "فيديوجراف"

لماذا تأخرت الجرعة الثانية من لقاح كورونا.. وموعد تلقيها "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: الكرة ما بين الثواب والعقاب بأوروبا

عثمان المقدم يكتب: الأمانة

إسلام عوض يكتب: فيروس أردوغان يضرب أفغانستان ويتجه لـ«قبرص واليونان»!!

بيري محمد تكتب: حصاد أوليمبي سعادته حذره

د. أحمد شندي يكتب: سرقة العقول طغت علي سرقة الأموال

عبير حلمي تكتب: إسم في معنى «1»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (1)

د.شيماء سراج

فن الفذلكة

كريمة أبو العينين

وأدركنا ما تمنيناه

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (2)

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ