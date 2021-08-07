عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أهم الأخبار الدينية.. كورسات مجانية لطلاب الأزهر..وبدء اختبارات القدرات إلكترونيا لأول مرة

وزير الأوقاف مع الأئمة
وزير الأوقاف مع الأئمة والواعظات

نشر القسم الديني بموقع صدى البلد، عدد من الأخبار المهمة الدينية خلال الساعات الماضية، نرصد أبرزها في تقرير يرصد أهم الأخبار الدينية:

ندوة عن المنهج الأشعرى للطلاب الوافدين بخريجي الأزهر


قال الدكتور عبد الفتاح العواري عميد كلية أصول الدين السابق بجامعة الأزهر،  إن المنهج الأشعري والأشاعرة هم جماعة من أهل السنة، لا يخالفون إجماع الأئمة الأربعة (أبو حنيفة ومالك والشافعي وبن حنبل)، ولا يكفرون أحداً من أهل القبلة، ويتبنون منهجاً بين دعاة العقل المطلق وبين الجامدين عند حدود النص وظاهره، و رغم أنهم قدموا النص على العقل، إلا أنهم جعلوا العقل مدخلاً في فهم النص.

للمزيد من هنا

وزير الأوقاف: "الإمام المفكر" أقوى برنامج تدريبي


التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عددًا من الأئمة المتميزين والواعظات المتميزات من وزارة الأوقاف اليوم السبت بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر، لشرح آليات العمل الدعوي في المرحلة الراهنة والمقبلة بحضور عدد من قيادات وزارة الأوقاف مع الالتزام التام بكافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة والتباعد الاجتماعي.
للمزيد من هنا

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر المحرم لعام 1443.. غدا


أعلنت دار الإفتاء المصرية، عن موعد بداية العام الهجري الجديد 1443 هـ، حيث تستطلع هلال شهر المحرم 1443 هـ غدًا الأحد الموافق 8 أغسطس، التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة لعام 1442 هـ.

للمزيد من هنا

كورسات مجانية بالمجلس الثقافي البريطاني لطلاب الأزهر


أعلنت إدارة مركز الأزهر لتعليم اللغة الإنجليزية، أن تعلن عن تقديم كورسات مجانية بالمجلس الثقافي البريطاني لمستوي Elementary , intermediate للطلبة  في المستوي الأساسي Elementary أو المتوسط    intermediate  ( الكورس تدريب لبرنامج ال  CELTA 
للمزيد من هنا

بدء اختبارات القدرات إلكترونيا لأول مرة بجامعة الأزهر

أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر، لشئون التعليم والطلاب، استعداد مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر لبدء اختبارات القدرات إلكترونيا لأول مرة، التي يبدأ التسجيل بها اليوم السبت.

للمزيد من هنا

بدء الدورة الأولى بمدرسة الإمام الطيب


أعلنت مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده عن بدء الدورة الأولى لقراءة القرآن الكريم بالإسناد المتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم برواية حفص عن عاصم وغيرها من القراءات والروايات المتواترة ابتداءً من شهر أكتوبر 2021 م.

للمزيد من هنا
 

الاخبار اهم الاخبار الأزهر كورسات اختبارات القدرات الامام الطيب

ترشيحاتنا

انجاز تاريخي للمرأة المصرية.. رياضة البرلمان تهنئ فريال أشرف بذهبية طوكيو

1.5 مليون جنيه مكافأة فريال أشرف بعد التتويج بـ ذهبية طوكيو 2020

مستشفى النجوم..راحة 3 أيام لـ صلاح عبدالله..وموقف مها أحمد وياسمين عبد العزيز

فيديو جراف.. أم تقتل ابنتها بمساعدة شقيقها بسبب عريس ثري

نهائي أولمبياد طوكيو.. البرازيل وإسبانيا يلجآن إلى الوقت الإضافي

لطلاب الثانوية العامة.. فيديو تعريفي للمسجلين باختبارات القدرات بنوعية عين شمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم النوم على جنابة والصلاة بالثوب الذي أصابه المني

وفاة الفنانة دلال عبد العزيز

خاص| ميرفت أمين تنهار من البكاء بعد وفاة دلال عبد العزيز

تعليق ناري من محمد الباز بشأن صورة "قفشة" على عربية الفول

بعد نقلها للمستشفى.. مجدي كامل يكشف حالة مها أحمد الصحية| خاص

في اللحظات الأخيرة.. هل علمت الراحلة دلال عبد العزيز بوفاة زوجها سمير غانم ؟

تفاصيل جنازة وعزاء دلال عبد العزيز

اللحظات الأولى أمام مستشفى الشيخ زايد التخصصي بعد وفاة دلال عبد العزيز..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقطات صعبة.. 10 جرحى بعملية طعن في طوكيو‎‎ والمنفذ يسلم نفسه للشرطة

روسيا تشتعل.. الحرائق تصل لـ أبرد مدينة مأهولة بالسكان في العالم.. فيديو

مزاد حوادث جديد في مصر .. تعرف عليه

تضرر 90 ألف شخص.. الفيضانات تجتاح الشوارع والمنازل جنوب السودان

فيديو

فيديو جراف.. ظهور عمرو دياب مع دينا الشربيني..هل عادت العلاقة من جديد؟

كل ما تريد معرفته عن مركب خوفو ونقلها إلى المتحف الكبير "فيديو جراف"

بعد رحيله عن برشلونة .. كيف هدد ميسي حلم محمد صلاح "فيديوجراف"

لماذا تأخرت الجرعة الثانية من لقاح كورونا.. وموعد تلقيها "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: الكرة ما بين الثواب والعقاب بأوروبا

عثمان المقدم يكتب: الأمانة

إسلام عوض يكتب: فيروس أردوغان يضرب أفغانستان ويتجه لـ«قبرص واليونان»!!

بيري محمد تكتب: حصاد أوليمبي سعادته حذره

د. أحمد شندي يكتب: سرقة العقول طغت علي سرقة الأموال

عبير حلمي تكتب: إسم في معنى «1»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (1)

د.شيماء سراج

فن الفذلكة

كريمة أبو العينين

وأدركنا ما تمنيناه

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (2)

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ