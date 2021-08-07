أهم الأخبار الدينية.. كورسات مجانية لطلاب الأزهر..وبدء اختبارات القدرات إلكترونيا لأول مرة

نشر القسم الديني بموقع صدى البلد، عدد من الأخبار المهمة الدينية خلال الساعات الماضية، نرصد أبرزها في تقرير يرصد أهم الأخبار الدينية:

ندوة عن المنهج الأشعرى للطلاب الوافدين بخريجي الأزهر



قال الدكتور عبد الفتاح العواري عميد كلية أصول الدين السابق بجامعة الأزهر، إن المنهج الأشعري والأشاعرة هم جماعة من أهل السنة، لا يخالفون إجماع الأئمة الأربعة (أبو حنيفة ومالك والشافعي وبن حنبل)، ولا يكفرون أحداً من أهل القبلة، ويتبنون منهجاً بين دعاة العقل المطلق وبين الجامدين عند حدود النص وظاهره، و رغم أنهم قدموا النص على العقل، إلا أنهم جعلوا العقل مدخلاً في فهم النص.

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وزير الأوقاف: "الإمام المفكر" أقوى برنامج تدريبي



التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عددًا من الأئمة المتميزين والواعظات المتميزات من وزارة الأوقاف اليوم السبت بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر، لشرح آليات العمل الدعوي في المرحلة الراهنة والمقبلة بحضور عدد من قيادات وزارة الأوقاف مع الالتزام التام بكافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة والتباعد الاجتماعي.

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دار الإفتاء تستطلع هلال شهر المحرم لعام 1443.. غدا



أعلنت دار الإفتاء المصرية، عن موعد بداية العام الهجري الجديد 1443 هـ، حيث تستطلع هلال شهر المحرم 1443 هـ غدًا الأحد الموافق 8 أغسطس، التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة لعام 1442 هـ.

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كورسات مجانية بالمجلس الثقافي البريطاني لطلاب الأزهر



أعلنت إدارة مركز الأزهر لتعليم اللغة الإنجليزية، أن تعلن عن تقديم كورسات مجانية بالمجلس الثقافي البريطاني لمستوي Elementary , intermediate للطلبة في المستوي الأساسي Elementary أو المتوسط intermediate ( الكورس تدريب لبرنامج ال CELTA

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بدء اختبارات القدرات إلكترونيا لأول مرة بجامعة الأزهر

أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر، لشئون التعليم والطلاب، استعداد مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر لبدء اختبارات القدرات إلكترونيا لأول مرة، التي يبدأ التسجيل بها اليوم السبت.

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بدء الدورة الأولى بمدرسة الإمام الطيب



أعلنت مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده عن بدء الدورة الأولى لقراءة القرآن الكريم بالإسناد المتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم برواية حفص عن عاصم وغيرها من القراءات والروايات المتواترة ابتداءً من شهر أكتوبر 2021 م.

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