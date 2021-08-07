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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

لوضع توقيت نشره كان مجدولاً وبه أخطاء بالعنوان)) يحوي 1800 نوع ما بين نادرة ومنقرضة .. حكاية المتحف الحيواني بحديقة الجيزة

المتحف الحيوانى بحديقة
المتحف الحيوانى بحديقة الحيوان

يحوى 1800 حيوانات نادرة ومنقرضة من محنطات لثدييات وزواحف وطيور وحشرات ، "المتحف الحيوانى بحديقة الحيوان" ، حيث يقع فى قلب حديقة الحيوان بالجيزة ، ويضم حيوانات منقرضة من أكثر من  100 عام .

نشأة المتحف :

وجرى إنشاء المتحف الحيواني في عام 1906، وتعرض للإغلاق 3 مرات في تاريخه، أولها عام 1962، ثم عامي 1988 و1998 ، جديد ، وتم تطوير المتحف وأعيد افتتاحه في أغسطس عام 2015،

.  

وصف المتحف :

يتألف المتحف  من 3 طوابق، محنطات لمئات الثدييات والزواحف والطيور والحشرات.  

ويوجد في المبنى نفسه قاعتان أحدهما تضم مجموعة علمية كاملة للطيور المصرية ومجموعات أخرى علمية من الزواحف والثدييات والقوارض خاصة بالأبحاث العلمية، والقاعة الأخرى تُنظم بها دورات تدريبية للطلبة والمُهتمين بالحياة البرية على يد متخصصين وذلك لرفع الوعي البيئي للحفاظ على الحياه البرية.

ويضم المتحف 1352 طائرًا محنطًا، و555 حيوانًا من الثدييات، و259 من الزواحف، و115 من الجماجم، و35 من الهياكل العظمية، و49 من الرؤوس وأقدم هذه المحنطات يعود إلى 100 عام مضت وهو عمر الحديقة

سعر التذكرة 
سعر تذكرة المتحف الحيوانى رخيصة مقارنة بماتراه من جمال يحاكى الطبيعة وهى 10 جنيها فقط .

من أغنى متاحف العالم فى المحنطات الحيوانية

ويقول الدكتور محمد رجائى رئيس الادارة المركزية لحدائق الحيوان ، إنه تم تجهيز المتحف الحيوانى وتطويره على أعلى مستوى  من الداخل والمساحات الخضراء حوله ويحوى جميع الحيوانات المحنطة ، معلقًا :"كل الناس لازم تزور المتحف الحيوانى فهناك العديد من الشخصيات العالمية التى زارته وأشادت به "

وأضاف "رجائي" فى حوار ل"صدى البلد" ، أن المتحف الحيوانى من أهم وأعرق الأماكن الآثرية بحديقة الحيوان ، موضحا أنه من أغنى متاحف العالم فى المحنطات الحيوانية ، والميزة هنا وجود محنطات لحيوانات نفقت منذ عام 1910، وكانت موجودة بالحديقة، التي تعد أقدم حديقة في المنطقة بالكامل وثاني حديقة حيوان في العالم".  

إنشاء حديقة الحيوان

 وجرى إنشاء الحديقة بتكليف من الخديو إسماعيل، وافتُتحت عام 1891، لتعرض فيها زهور مستوردة ونباتات غريبة، ولتصبح بمثابة معرض ضخم للحياة البرية الأفريقية.

 

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