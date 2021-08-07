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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفيرة كوبا لصدى البلد: 57 فريقا كوبيا لعلاج مرضى كورونا في 40 دولة ..صور

سفيرة دولة كوبا بالقاهرة
سفيرة دولة كوبا بالقاهرة

قالت سفيرة دولة كوبا بالقاهرة "تانيا أجيار فرنانديز"  إنه على الرغم من مواردها المادية المحدودة ، فإن كوبا مسئولة عن تطوير لقاحين من أصل 23 لقاحًا لفيروس كورونا دخلت تجارب المرحلة الثالثة في العالم ، مع وجود ثلاثة لقاحات أخرى في الطريق.

وأوضحت تانيا أجيار فرنانديز فى حوار لصدي البلد - ينشر لاحقا-  إنه بمجرد تسجيل حالات COVID-19 فى  كوبا ، حشدت الحكومة على الفور نظامها الصحي الشامل وقطاع التكنولوجيا الحيوية الرائد في العالم. وقد سمح هذا الإجراء الحاسم لكوبا بالحفاظ على معدلات العدوى والوفيات عند مستويات منخفضة للغاية.

وتابعت سفيرة دولة كوبا بالقاهرة إنه  في عام 2020 ، كان لدى كوبا ما مجموعه 12225 حالة إصابة بفيروس كورونا و 146 حالة وفاة من بين سكان يبلغ عددهم 11.2 مليون نسمة ، وهي من بين أدنى المعدلات في نصف الكرة الغربي. لكن في نوفمبر 2020 ، تسببت إعادة فتح المطارات في ارتفاع الحالات من جديد ، حيث زاد عدد الإصابات في يناير 2021 عن العام السابق بأكمله. في هذا الوقت ، ارتفع عدد الحالات إلى أكثر من 6000 حالة في اليوم ، لكن عدد الوفيات منخفض مقارنة بعدد السكان. لهذا السبب تروج الحكومة لحملة التطعيم باللقاحات الكوبية.

وأوضحت سفيرة كوبا بالقاهرة أنه تم إرسال 57 فريقا من الإخصائيين الطبيين الكوبيين لعلاج مرضى COVID-19 في 40 دولة ، إضافة إلى 28000 من المتخصصين الصحيين الكوبيين الذين يعملون في 66 دولة حول العالم.

وأكدت أن قطاع التكنولوجيا الحيوية في كوبا فريد من نوعه. وهي مملوكة بالكامل للدولة وخالية من المصالح الخاصة ، مع توجيه الابتكار لتلبية احتياجات الصحة العامة بدون أهداف ربحية في السوق المحلية. تتعاون العشرات من مؤسسات البحث والتطوير ، وتتبادل الموارد والمعرفة بدلاً من التنافس ، مما يسهل المسار السريع من البحث والابتكار إلى الاختبار والتطبيق.

وأشارت إلى أن كوبا تمتلك القدرة على إنتاج ما بين 60 و 70٪ من الأدوية التي تستهلكها على المستوى الوطني ، وهو أمر ضروري بسبب الحصار الأمريكي وتكلفة الأدوية في السوق الدولية.

وأوضحت أن اللقاحات الكوبية الخمسة التي تخضع لتجارب سريرية كلها من نوع لقاحات وحدات البروتين الفرعية. هذا يعني أنها تحمل جزءًا من البروتين الشائك الذي يستخدمه الفيروس لربط الخلايا البشرية ، والذي بدوره يولد أجسامًا مضادة معادلة تمنع عملية الارتباط هذه.

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وأضافت أن  اللقاحات الكوبية تتطلب ثلاث جرعات ، لكنها لا تتطلب إنفاقًا إضافيًا على معدات التبريد المتخصصة لأنها مستقرة عند درجات حرارة تتراوح من 2 إلى 8 درجات مئوية.

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IMG_20210807_164422
سفيرة كوبا بالقاهرة تانيا أجيار كوبا لقاحات فيروس كورونا

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