لمواجهة كورونا.. سفيرة كوبا لصدي البلد: فاعلية لقاح عبد الله 92.2٪

قالت سفيرة دولة كوبا بالقاهرة "تانيا أجيار فرنانديز" إن كوباء لديها خمسة لقاحات ضد كورونا ، اثنان منهم تم اعتمادهما بالفعل وهما "سوبيرانا02" و سوبيرانا بلس.

وأوضحت سفيرة دولة كوبا بالقاهرة فى حوار لصدي البلد - ينشر لاحقا- إن فاعلية لقاح "سوبيرانا02" بجرعاته الثلاث مع "سوبيرانا بلس" تبلغ إلى 91.2٪ وبهذا فهو يتجاوز متطلبات منظمة الصحة العالمية ليتحول من لقاح مرشح إلى لقاح فعال ضد COVID-19.

وفيما يخص لقاح عبد الله الذي أعلنت كوبا عن فاعليته قالت أجيار أن لقاح"عبد الله" تم تسجيله كلقاح أيضا بفعالية تصل إلى 92.2٪.

وأشارت إلى أن بروتوكولات الموافقة على أى عقار في كوبا صارمة للغاية ، وتم التقيد بجميع المواعيد النهائية والاختبارات الصارمة، وتحظى البيانات المنشورة بكل المصادقة العلمية وتحظى أيضًا بثقل مكانة كوبا في هذا النوع من الأبحاث.

وتابعت سفيرة دولة كوبا بالقاهرة :" فخورون بأن كوبا حققت هذه النتيجة على الرغم من الحصار الفظ الذي تفرضه الولايات المتحدة على بلدنا وهذا يعطي مقياسًا لكل شيء يمكننا القيام به في ظل الظروف العادية".