ثالث شيخ للأزهر.. تعرف على قصة حياة النشرتي إمام المالكية في عصره

قدم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، عددًا جديدًا من مشروعه التثقيفي «قُدوة» وسلط الضوء في هذا التقرير على فضيلة الإمام محمد النشرتي رحمه الله، في ذكرى وفاته التي توافق الثامنَ والعشرين من شهر ذي الحجة، فهو ثالث من تولّى مشيخةَ الأزهر الشريف، وشيخ المالكية في عصره.

السيرة الذاتية لفضيلة الإمام النشرتي



وُلد الشيخ محمد النشرتي بقرية نشرت، مركز قلين، محافظة كفر الشيخ، وسُمِّيَ بالنشرتي نسبة إلى قريته، ونشأ في بيت علم ومكانة، وحفظ القرآن الكريم، وتفقَّه منذ صغره على مذهب الإمام مالك رحمه الله، وظهر نبوغه فيه، ثم انتقل إلى القاهرة ليواصل تعليمه بالأزهر الشريف.



وبعد رحلة مثابرة واجتهاد في طلب العلم بين يدي العلماء الكبار؛ جلس الشيخُ الجليل جلسة المُعلِّم في الجامع الأزهر الشريف، وصارت له حلقة علمية يُدرّس فيها لطلبة العلم آنذاك، ثم صار شيخًا للسادة المالكية، ثم اختير شيخًا للأزهر الشريف سنة 1106هـ، وظل على رأس المشيخة أربعة عشر عامًا حتى وفاته.



ولم يتركِ الشيخ رحمه الله مؤلفاتٍ وتصانيفَ علمية عديدة؛ إذ كان شغله الشاغل هو التعليم والتدريس، بالإضافة إلى مهام مشيخة الأزهر في وقت لاحق، غير أنه ترك علمًا حيًّا مُتجسدًا في أعيان طلبته الذين نشروا علومه، وكانوا امتدادًا له من بعده؛ وصاروا من كبار العلماء الأفذاذ، كالأصولي الفقيه المحدّث الشيخ أحمد بن الحسن الشافعي الشهير بالجوهري شارح البخاري وشيخ رواق المغاربة، والإمام الفقيه المحقق صاحب التصانيف المفيدة أبي العباس أحمد بن عمر الديربي، وفضيلة الشيخ عبد الباقي القليني الذي تولى المشيخة من بعده.



وبعد حياةٍ حافلة بالعطاء في خدمة الدين والعلم؛ تُوفي الشيخ محمد النشرتي في 28 من ذي الحجة 1120هـ الموافق لعام 1708م، وحضر جنازته جمعٌ مهيبٌ من الأعيان والعلماء وطلاب العلم وعامة الناس من كافة ربوع مصر.