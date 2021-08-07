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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات ترحب بتعيين مبعوث أممي جديد إلى اليمن

أرشيفية
أرشيفية

رحبت دولة الإمارات، اليوم السبت، بتعيين الدبلوماسي السويدي هانز جروندبرج، مبعوثا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مؤكدة دعمها كافة الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي لإنهاء الأزمة اليمنية.

وأثنت وزارة الخارجية الإماراتية على الدور المحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في تحقيق الاستقرار والأمن لليمن، مؤكدة دعمها كافة الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز آفاق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وجددت الخارجية الإماراتية التزام دولة الإمارات بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار، في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.

مصر ترحب بتعيين هانس جروندبرج‬⁩ مبعوثًا خاصًا للأمم المتحدة إلى ⁧‫اليمن

الأمم المتحدة تعين السويدي هانس جروندبرج مبعوثا خاصا إلى اليمن

وعين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمس، جروندبرج، مبعوثا جديدا للمنظمة إلى اليمن.

وصدق مجلس الأمن، المكون من 15 عضوا على تعيين جروندبرج هذا الأسبوع ليحل محل مارتن جريفيث الذي تم تعينه منسقا للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة الشهر الماضي بعد محاولاته خلال السنوات الماضية التوسط في اليمن.

يشار إلى أن جروندبرج رابع مبعوث أممي إلى اليمن منذ 2011 عقب المغربي جمال بنعمر، والموريتاني إسماعيل ولد الشيخ، والبريطاني مارتن جريفيث.

الامارات الخارجية الإماراتية اليمن السعودية الشعب اليمني

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