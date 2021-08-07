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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

جامعة الأزهر تتراجع عن عقد اختبارات قبول لكليات التمريض والاقتصاد المنزلي

امتحانات الأزهر
امتحانات الأزهر

نفت جامعة الأزهر، وجود اختبارات قدرات للقبول في كليات التمريض أو الاقتصاد المنزلى أو معاهد التمريض، كما لا يوجد اختبارات قبول لأقسام اللغات فى كليات الدراسات الإنسانية للبنات، بعدما أعلنت في بيان سابق لها أن كليات التمريض ستجرى لها اختبارات قبول.

 

كليات لها اختبارات في جامعة الأزهر

 

وأعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، استعداد مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر لبدء اختبارات القدرات إلكترونيا لأول مرة، التي يبدأ التسجيل بها اليوم السبت.

 

وأشار إلى أن الطالب الذي يرغب في التسجيل لإجراء اختبار القدرات سوف يتمكن من ذلك من خلال رابط مخصص لذلك، سوف يتم إعلانه على الصفحة الرسمية لجامعة الأزهر.

 

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن التسجيل سيكون من خلال بطاقة الرقم القومي لكل طالب، ومن خلال رقم الجلوس الخاص بكل طالب، وذلك بعد سداد مصروفات أداء الاختبار من خلال ماكينات فوري.

 

وأكد الشربيني أن مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر يشهد تطورًا كبيرًا في إطار جهود الدولة بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو التحول الرقمي، وبدعم ومتابعة من فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة.

 

كما أوضح الشربيني أن هذه التجربة الإلكترونية جديدة، وإدارة الجامعة تدعم نجاحها، مشيرًا إلى أنه يُشترط للتسجيل لإجراء اختبارات القدرات أن يكون الطالب أو الطالبة حاصلًا على شهادة  الثانوية الأزهرية لهذا العام 2021، بأقسامها المختلفة " العلمي  _ الأدبي _ الشعبة الإسلامية".

 

وأشار نائب رئيس جامعة الأزهر، إلى أن الكليات التي  تخضع لاختبار القدرات تشمل كليات التربية بنين وبنات، وكليات التربية الرياضية للبنين والبنات،  وكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة، وكليات الدراسات الإنسانية للبنات ، َوكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا، وكلية اللغات والترجمة.

 

وأوضح أن الأوراق المطلوبة عند أداء الاختبارات بالكليات تشمل الرقم القومى للطالب، وصورة منه، إضافة إلى رقم جلوس الطالب في الشهادة الثانوية الأزهرية للعام 2021، وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في أدائها، بجانب عدد ثلاث صور شخصية.

 

كانت جامعة الأزهر، أعلنت في بيان سابق، أن هناك اختبارات قبول للإلتحاق بكلية التمريض للطالبات بالقاهرة والمعاهد الفنية للتمريض بالقاهرة ودمياط وأسيوط وكلية الاقتصاد المنزلي للطالبات بطنطا، وتراجعت عن عقد اختبارات القبول لهذه الكليات.

جامعة الأزهر اختبارات كليات التمريض الاقتصاد المنزلي اختبارات القدرات

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