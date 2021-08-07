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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إلهام شاهين ناعية دلال عبد العزيز: الرقة راحت معاها

صدى البلد

نعت الفنانة إلهام شاهين، الفنانة دلال عبد العزيز، التي رحلت عن عالمنا اليوم  بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز  الـ61 عاما.

وقالت الفنانة الهام شاهين خلال مداخلة هاتفية مع  الإعلامي محمد مصطفي شردي  مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة،  الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز كانت أم لكل صحابها.

وتابعت: ""الرقة كلها ماتت مع دلال، وصديقة العمر راحت، وربنا يصبرنا علي فراقها".

وأعلن الفنان حسن الرداد عن وفاة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام".

وكتب حسن الرداد: "والله ما قادر أكتب ولا مصدق، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتى وأمى الغالية الفنانة الكبيرة #دلال_عبد_العزيز، أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفرلك ويرحمك و يجمعنا مع بعض فى الآخرة، عايز اقولك انك هتلاقى مفاجاة حلوة مستنياكى، هتلاقى حبيب عمرك اللى طول الوقت بتسالى عليه، هتوحشينا قوى يا أمى، ربنا يجمعنا مع بعض فى الآخرة".

غيب الموت قبل قليل الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز عن عمر يناهز الـ 61 عاما بعد رحلة مع المرض استمرت لأكثر من ١٠٠ يوم.

تفاصيل عن الراحلة 
1- ولدت دلال عبد العزيز  في 17 يناير 1960،  في قرية فرغان بـ محافظة الشرقية.

2- حصلت دلال عبد العزيز على شهادة بكالوريوس في الزراعة من جامعة الزقازيق، وبكالوريوس من كلية الأعلام جامعة القاهرة، وحاصلة على ليسانس أداب قسم اللغة الانجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة، بالإضافة إلى شهادة دبلوم في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

3- أنطلاقتها الفنية كانت من خلال مسلسل بنت اليوم، الذي فتح لها الباب للوقوف أمام الفنان سمير غانم بعدما رشحها  الفنان نور الدمرداش للعمل في المسرح.

4- تزوجت الفنانة في عام١٩٨٤ من الفنان سمير غانم، وأنجبت منه ابنتين هما دنيا سمير غانم وإيمي.

 

5- قدمت  دلال عبد العزيز في مشوارها الفني فيما يقرب من 219 عمل متنوعين بين السينما والتلفزيون والمسرح.

إلهام شاهين الفنانة دلال عبد العزيز الفنان حسن الرداد دلال عبد العزيز مصطفى شردي

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