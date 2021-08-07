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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عوامل نفسية| استشاري يكشف أسباب انتشار ظاهرة قتل الأزواج.. فيديو

مشاكل زوجية
مشاكل زوجية

قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن حوادث قتل الأزواج لا تمثل أي ظاهرة على الإطلاق، معقبا: "حوادث فردية مرتبطة بعوامل مناخية أو شخصية متمثلة في عوامل نفسية".


وأضاف "فرويز"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من أول وجديد"، تقديم الإعلامية "نيفين منصور"، والمُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "دائما الإعلام يركز على حالة قتل الأزواج بصورة كبيرة، وهو ما يعطي صورة سلبية لكل الأزواج وتكوين صورة ذهنية عن القتل تكون حاضرة في حالة حدوث أي مشادة بين الأزواج".


وأشار الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إلى أن "الممارسة الدينية الفعلية انخفضت كثيرا، والعلاقات الاجتماعية بين الزوج والزوجة حدث لها اختلال؛ بسبب قلة المحتوى الثقافي"، موضحا: "الكثير أصبح يتعامل مع الزوجة على أنها مجرد خادمة بلا أجر في المنازل، والزوج مجرد مصدر للمال بدون أي علاقات للمحبة".

الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي من أول وجديد

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