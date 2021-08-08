أخبار التوك شو| أسباب وفاة دلال عبدالعزيز.. وظهور الموجة الرابعة لـ كورونا

تناولت برامج التوك شو، على مدار الساعات الماضية، العديد من القضايا الهامة، وفيما يلي أبرز الأخبار:

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، حقيقة ظهور الموجة الرابعة لفيروس كورونا.





نهال عنبر ناعية دلال عبد العزيز: يكفيها إنها ماتت ومتعرفش بوفاة سمير|فيديو

نعت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، الفنانة دلال عبد العزيز، التي رحلت عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ61 عاما.





اللجنة الأولمبية: جيانا فاروق تعرضت للظلم وحصدت برونزية الكاراتية بالأولمبياد

قال المهندس شريف العريان، سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية، إن البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو 2020 حققت اليوم ميداليتين ذهبية وفضية في مسك ختام الأولمبياد.





لبستها الشبكة بنفسها.. والد المجنى عليها نجلاء يوضح مدى غدر صديقتها بها

كشف نعم الله والد "نجلاء نعم الله" التى قتلتها صديقتها نورهان بدافع الغيرة تفاصيل مثيرة حول الحادثة.



متلازمة ما بعد كورونا.. مستشار الرئيس يكشف سبب وفاة الفنانة دلال عبد العزيز

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشؤون الصحة، سبب وفاة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز.





تاج الدين: تجاوزنا موجة كورونا الثالثة.. ووصول شحنة من لقاحات جونسون اليوم

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين ، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية ، إن تليفات الرئة لا تقتصر فقط على الاصابة ب فيروس كورونا ولكنها تحدث فى حالات الاصابة ب الالتهابات الفيروسية الرئوية والتى تنتج بعد الاصابة بالتهاب رئوى شديد .





مستشار الرئيس يكشف معاناة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز من تليفات الرئة

نعى الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، الفنانة دلال عبد العزيز لافتا إلى أنها كانت تعانى من فشل تنفسى وتليفات فى الرئة أدت للوفاة.





نشوى مصطفى تظهر بالأسود على الهواء حزنا على رحيل دلال عبدالعزيز.. فيديو

ظهرت الإعلامية نشوى مصطفى، مرتدية ملابس باللون الأسود على الهواء؛ حزنا على رحيل الفنانة دلال عبدالعزيز.





أحمد موسى ينفعل بسبب نقل مصاب بطلق ناري على عربة ربع نقل

عرض الإعلامي أحمد موسى، فيديو، لمريض، معلق بيده محاليل وفي حالة خطرة إثر إصابته بطلق ناري، حيث كان يتم نقله بواسطة أقاربه على سيارة نقل؛ مما يهدد حياته.





والد فريال بطلة ذهبية طوكيو: الماديات اللى كان بيقصر فيها الاتحاد كنت بوفرها

قال أشرف عبد العزيز والد، "فريال عبد العزيز"، بطلة ذهبية اولمبياد طوكيو، إن زوجته والدة ابنته كانت تدعمها دائما وتقف إلى جوارها وتهيئ لها كافة الظروف لتستطيع ابنته التركيز فى تدريباتها.





الفراغ قاتلهم.. تعليق ناري من الباز على ربط الحجاب بإحراز الميداليات|شاهد

قال الإعلامي محمد الباز، إن بعض الناس تركوا الفرحة بإحراز الميداليات الأولمبية، ودخلوا في جدل عقيم عن حجاب اللاعبات.





