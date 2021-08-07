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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تاج الدين: تجاوزنا موجة كورونا الثالثة.. ووصول شحنة من لقاحات جونسون اليوم

كورونا
كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين ،  مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية ، إن تليفات الرئة لا تقتصر فقط على الاصابة ب فيروس كورونا ولكنها تحدث فى حالات الاصابة ب الالتهابات الفيروسية الرئوية والتى تنتج بعد الاصابة بالتهاب رئوى شديد .

 

وأضاف " تاج الدين " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الستات مبيعرفوش يكدبوا والمذاع عبر فضائية CBC ،  ان مصر تخطت ذروة الموجة الثالثة لفيروس كورونا وهناك زيادة فى عدد حالات الاصابة حاليا بنسبة ١٥٪ ومن الممكن ان تزداد هذه الحالات بالاضافة لدخول دول العالم الموجة الرابعة للفيروس وهو ما يتحتم عليه الاستمرار فى تطبيق الاجراءات الاحترازية ضد كورونا.


ولفت الى أن الدولة اعتمدت منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، على تنويع مصادر تلقي اللقاحات، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن مصر تعاقدت للحصول على اللقاح الأمريكي جونسون أند جونسون ب اجمالى ٢٥ مليون جرعة منه  وستصل أول شحنة من هذا اللقاح لمصر  مساء اليوم.

ولفت  الى أن تليف الكبد من الممكن ان يشتمل على عدة انواع منها التليف المناعى او استخدام عقاقير طبية دون استشارة الطبيب  ومن الممكن ان يصيب فيروس كورونا عيلة بأكملها وشخص واحد فقط يصاب ب تليف الكبد ، منوها ان علاجه يكون عن طريق العقاقير الطبية وتعطى مجانا للمواطنين فى غرف العزل.

كورونا الرئيس عبد الفتاح السيسي الإجراءات الاحترازية فيروس كورونا دول العالم

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