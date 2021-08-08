نموذج للتعاون بين الأردن ومصر.. سفير عمان لدى القاهرة يزور مجموعة إيفرجرو

زار السفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة، السبت، مجموعة إيفرجرو المتخصصة في صناعة الأسمدة، والتي تمثّل نموذجاً ناجحاً في مجال التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الأردن ومصر.

وتعتبر إيفرجرو أكبر مستورد للبوتاس الأردني من شركة البوتاس العربية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأكبر ثالث عميل لها على مستوى إجمالي مبيعاتها، ما يجسد أحد أبرز أشكال الشراكة الاقتصادية النموذجية بين شركات أردنية ومصرية.

واطّلع السفير العضايلة، خلال الزيارة التي جرت بحضور أمين عام الاتحاد العربي للأسمدة المهندس رائد الصعوب، إلى شرحٍ حول مسيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مجموعة إيفرجرو وشركة البوتاس العربية في مجال إنتاج الأسمدة البوتاسية (سلفات البوتاسيوم)، والتي تعتبر ايفرجرو أنها صاحبة أكبر طاقة إنتاجية لها في الشرق الأوسط وثالث أكبر طاقة إنتاجية على مستوى العالم.

وقدّم رئيس مجلس إدارة المجموعة المهندس محمد الخشن إيجازاً حول الزيارة، التي قام بها وفد من المجموعة إلى الأردن في شهر يونيو الماضي وأسفرت مخرجاتها عن توافقات لوضع إطار وآليات زيادة التعاون وآفاق الاستثمار بين ايفرجرو المصرية وشركة البوتاس العربية في مشاريع الأسمدة المختلفة وخاصة البوتاسية والنيتروجينية.

وأشار العضايلة إلى أن نموذج التعاون الناجح والمتميز بين الشركتين يتفق مع الحرص والمتابعة المستمرة التي يوليها الملك عبدالله الثاني وأخوه الرئيس عبدالفتاح السيسي للارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الأردن ومصر، وتشجيع الزعيمين الدائم لتوسيع آفاق تعاونٍ جديدة بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين، وبما يخدم مصالحهما المشتركة وشعبيهما الشقيقين.

ولفت العضايلة إلى ضرورة البناء على هذه النماذج الناجحة والاقتداء بها نحو مستقبل واعدٍ بالفرص، وتعميمها على قطاعات حيوية أخرى تشترك فيها الأردن ومصر على أسس التكامل في الموارد والمزايا التنافسية لتحقيق المنفعة التبادلية المنشودة.

وأكد رئيس مجلس إدارة إيفرجرو أن العلاقة الاقتصادية مع الأردن في تطور مستمر ليس فقط فى مجال الواردات من البوتاس كمادة خام لمصانع المجموعة، ولكن أيضاً تم توقيع عقد شراء مستقبلي لمده 10 سنوات لكمية 60 الف طن من أعلاف الفوسفات ثنائي الكالسيوم دي سي بي، ليتم إنتاجه من مجمع ايفرجرو الصناعي بدءاً من شهر نيسان 2022 للمساعدة فى النهوض بقطاعات المزارع السمكية وتربيه الدواجن والابقار و تطوير الصناعات والخدمات القائمة عليها.

وفى إطار بحث زيادة فرص التعاون المشترك، كان الدكتور احمد خليفة نائب رئيس مجلس ادارة المجموعة قد ذكر أن إيفرجرو قد أتمت مفاوضات زيادة كمية الواردات من شركة البوتاس العربية بنحو الضعف من 160 الف طن حاليا لتصل إلى 310 الف طن سنويا بداية من العام القادم، بقيمة تقدر بنحو 100 مليون دولار أمريكي.

وحضر الزيارة، التي شملت جولة ميدانية في مرافق المصنع ومراحل الإنتاج، أعضاء مجلس الإدارة وقيادات فنية وإدارية في المجموعة.