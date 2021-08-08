برج الأسد .. الفلك لمواليد 8 أغسطس: لا تميل إلى الاندفاع والتسرع

كثيرون منا لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم، ومتابعة مردودها على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذلك كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عن شخصية مواليد اليوم على النحو التالي



شخصية اليوم في علم الأرقام ..



إذا كنت مولودا في يوم 8 أغسطس فإن ذلك يعني أن لديك طاقة كبيرة لكنك تميل للاندفاع والتسرع.. من المهم أن تحسن توظيف جهودك وتصبر أمام العقبات.



نصيحة :

عام ٢٠٢١ يمثل بالنسبة لك مرحلة شعور بالتشتت والتشوش، ومع ذلك قد تساعدك اتصالاتك وعلاقاتك الاجتماعية في أحيان كثيرة على حل مشاكلك. إذا استطعت أن توسع دائرة معارفك فقد تظهر لك فرص جيدة.

برج السرطان:

حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد المهني:

لن يحمل هذا الاسبوع السلام المنشود قد تتعرض لبعض المصاعب والمشاكل التي تتفاقم وتواجه اعداء متخفين وربما بعض التراجع الصحي ان وجود القمر برج القوس لا يسهل عليك الامور بل يجعلك متسرعا في ردات فعلك ومستنفرا وميالا اللا التطرف والمبالغات وتصطدم ببعض الحواجز المفاجئة وتأخر المواعيد،ما يسمم الاجواء او يهدد بأزمة في حياتك المهنية تطرأ امور غير متوقعة وتتراكم الصعوبات احذرك ان التحدي والاستفزاز لا يسويان الاوضاع .

حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد العاطفي:

التباس و انقباض عاطفي كما في الشؤون المهنية كذلك في الأوضاع العاطفية تناقضات وارباكات وجود الزهرة في برج الاسد يجعلك مزاجيا ويولد بعض الاحتكاكات او يثير بعض المشاكل الماضية تشكو من بلبلة وانكماش وحيرة على الصعيدين الشخصي والعاطفي ، فتصبح اكثر ميلا الى توجيه الانتقادات والملاحظات التي قد تجرح الاخر او تبعده عنك.