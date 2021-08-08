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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تنقل وديات أوروبا.. تردد قنوات أبوظبي الرياضية على نايل وعرب سات‎

صدى البلد

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم العديد من المباريات الودية الأوروبية استعدادا لانطلاق الموسم الجديد في دوريات أوروبا المختلفة.

وحصلت قنوات أبوظبي الرياضية علي حقوق نقل المباريات الودية المثيرة بين الفرق الأوروبية ولعل أبرزها مواجهة ليفربول الأنجليزي أمام أتليتك بلباو ومباراة ريال مدريد أمام ميلان و مواجهة برشلونة الأولي بدون ميسي مع يوفنتوس.

ويقدم صدي البلد لقرائه خدمة تردد قنوات أبو ظبي الرياضية علي قمري النايل سات والعرب سات حرصا متابعة قرائه لهذه المباريات الهامة للفرق الأوروبية قبل انطلاق لموسم الجديد.

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية 1و 2 و3 

التردد: 12226 – 11526

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات

-عرب سات:

تردد الـHD

11804-أفقي (H)-27500

(3/4)

مواعيد المباريات المذاعة علي قنوات أبو ظبي الرياضية

مباراة  ليفربول ضد أتلتيك بلباو في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة.

 مباراة ريال مدريد ضد ميلان في تمام الساعة الـ6:30 بتوقيت القاهرة .

مواجهة برشلونة ضد يوفنتوس في كأس جوهان غامبر،  في تمام الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة .

المباريات الأوروبية الموسم الجديد في دوريات أوروبا المختلفة قنوات أبو ظبي تردد قنوات أبو ظبي الرياضية النايل سات العرب سات

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