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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نجاة رئيس الوزراء البريطاني من الغرق.. صور

بوريس جونسون
بوريس جونسون

كشفت مصادر أن رئيس الوزراء البريطاني «بوريس جونسون» كاد أن يغرق في اسكتلندا العام الماضي، خلال عطلة صيفية عائلية، وفقًا لصورة متداولة.

 

كان رئيس الوزراء البريطاني يقضي عطلة عائلية على الساحل الشمالي الغربي من المرتفعات برفقة خطيبته آنذاك كاري سيموندز وابنهما ويلفريد.

 

لم يرد وقتها وقوع أية حوادث، لكن المصادر التي لم يتم ذكر اسمها وفقا لصحيفة التايمز، ادعوا أن جونسون بحاجة إلى الإنقاذ بعد أن سحبه البحر.

 

وقالت المصادر لصحيفة التايمز أن رئيس الوزراء البريطاني قد سحبه التيار أثناء التجديف على الألواح، وأكد أحدهم للصحيفة: "لقد انجرف وسحبه التيار أبعد فأبعد".

 

وبحسب التقرير، فإن عناصر الأمن الشخصي لرئيس الوزراء كانوا يراقبونه من الشاطئ وكانوا على وشك استدعاء مروحية إنقاذ.

 

تمكن رئيس الوزراء البريطاني من التجديف في منتصف الطريق إلى الخلف، لكن ضباط الحماية احتاجوا إلى خلع ملابسهم والسباحة لمساعدته على طول الطريق، كما تدعي The Times.

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