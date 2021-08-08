أول رد رسمي.. هل قسمت السعودية شرائح استهلاك الكهرباء إلى 3 مستويات ؟

استهلاك الكهرباء في السعودية

أكدت هيئة تنظيم المياه والكهرباء في المملكة العربية السعودية اليوم عدم صحة الأنباء المتداولة حول تقسيم شرائح استهلاك الكهرباء إلى ثلاث مستويات لتقليل الأحمال الكهربائية وقت الظهيرة بداية من شهر سبتمبر القادم.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مساء أمس السبت، في ردها على استفسار من أحد المغردين عن ما يتم تداوله عن تقسيم شرائح استهلاك الكهرباء بحسب الأوقات: إنه "لا صحة لهذه المعلومة، شاكرة حرص المستفيدين على تحري المعلومة الصحيحة من مصادرها الرسمية".

وجاء النفي بعد تداول رسالة عبر تطبيق "واتس اب" تفيد بأن الهيئة اعتمدت نظام جديد لشرائح الاستهلاك الكهربائي يبدأ في سبتمبر المقبل.

وفي وقت سابق، أوضحت الشركة السعودية للكهرباء، أن "الفاتورة الثابتة" هي خدمة تتيح للمشترك تخصيص مبلغ ثابت للفاتورة الشهرية، بناء على متوسط الاستهلاك الفعلي لـ12 شهرًا الماضية، وتهدف إلى تسهيل الدفع على المشترك وتنظيم استهلاكه، من خلال تسديد قيمة تقديرية ثابتة شهريًّا، ليتمكن من تخصيص ميزانية محددة للخدمة الكهربائية تحسبا لأي ارتفاع في معدل استهلاكه من الكهرباء في بعض الأشهر، خاصة في موسم الصيف، وذلك ضمن جهود الشركة المستمرة لتقديم أفضل الحلول والخدمات لمشتركيها.

وأكدت "السعودية للكهرباء"، أن "الفاتورة الثابتة" مُتاحة لجميع المشتركين في القطاعات السكني، التجاري، الزراعي والصناعي، باستثناء المشتركين الحكوميين،بحسب صحيفة المواطن السعودية.