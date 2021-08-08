أبرزهم أحمد كامل.. تعرف على أهم برامج ساقية الصاوي في أغسطس

تستقبل ساقية الصاوي العديد من الحفلات الغنائية التي تناسب كل الأذواق في شهر أغسطس، وقد أشعلت الساقية جمهورها بالعديد من الحفلات والباندات والأنشطة الثقافية.

و خلال شهر أغسطس، تستضيف الساقية الحفلات الغنائية كالآتي:

THE ELITE

تبدأ الحفلة في مسرح النهر في الساعة الثامنة مساء في 12 أغسطس.

هاوس باند

يحيي هاوس باند حفلا يوم 19 أغسطس في الساعة الثامنة مساء في مسرح النهر.

العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ

تستضيف ساقية الصاوي حفل الفنان عبد الحليم حافظ في مسرح العرائس، وذلك يوم 19 أغسطس في تمام الساعة 7 مساء إلى الساعة 9 مساء.

أحمد كامل

يقدم الفنان أحمد كامل حفل لايف في الساقية يوم 14 أغسطس في الساعة الثامنة مساء في مسرح النهر.