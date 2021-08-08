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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2021.. تعرف على طرق سداد رسوم اختبارات القدرات بجامعة حلوان

جانب من الاختبارات
جانب من الاختبارات

أعلنت جامعة حلوان عن انطلاق اختبارات القدرات ( تنسيق الجامعات 2021 ) بجميع كليات الجامعة المخصص عقد اختبارات بها وذلك حتى 19 أغسطس الجارى وفقا لما أقره المجلس الأعلى للجامعات.

 

وقال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان إنه في إطار سياسة التحول الرقمي وتيسيرا على الطلاب في دفع رسوم اختبارات القدرات، تم تحديد عدد من الطرق التي يمكن من خلالها سداد الرسوم إلكترونيا استعدادا لـ تنسيق الجامعات 2021.

 

وأوضح الدكتور ماجد نجم  أن الهدف من منظومة الدفع الإلكتروني التي توفرها الجامعة للطلاب هو تقديم خدمات ميسرة للدفع  في إطار تيسير اجراءات السداد وفقا لمنظومة التحول الرقمي، ليتمكن الطلاب دون مشقة ومن خلال العديد من الوسائل التي تتسم بالمصداقية من سداد رسوم التسجيل بسهولة وأمان وسرعة بالإضافة إلى توافر هذه الوسائل في كل مكان.

 

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تنسيق الجامعات 2021.. 508 طلاب يؤدون اختبارات القدرات بـ فنون جميلة جامعة حلوان

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تنسيق الجامعات 2021.. انتهاء أول أيام اختبارات القدرات بفنون جميلة حلوان


من جانبه قال الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب إن اختبارات القدرات هي مقياس مهم لأداء الطلاب وقدراتهم الفنية والتى من شأنها أن تدعم قبولهم بهذه الكليات، مضيفاً أن النجاح في اجتياز المقررات الدراسية يأتى، بناء على موهبة وقدرات الطالب، مؤكدا أن هذه الاختبارات مستمرة حتى 19 أغسطس الجارى 2021.

 

بدوره أكد الدكتور سيد قنديل، رئيس اللجنة المشرفة على اختبارات القدرات 2021، وعميد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان أن هناك مجموعة من طرق السداد التي يمكن سداد رسوم الاختبارات من خلالها من خلال أحد المنافذ التالية وهي: (أمان، بي، ضامن، إيجي باي، مصاري، ممكن، سداد، سمارات، وقتي، البريد المصري).

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تنسيق الجامعات 2021 اختبارات القدرات جامعة حلوان المجلس الاعلى للجامعات دفع رسوم اختبارات القدرات تنسيق الجامعات

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