مع بعض في الجنة.. أمينة خليل تودع دلال عبد العزيز وسمير غانم بكلمات مؤثرة

نشرت الفنانة أمينة خليل، صورة للراحلة دلال عبد العزيز وزوجها الراحل سمير غانم من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وعلقت امينة خليل على الصورة قائلة: “مع بعض في الجنة يارب”.



وشيع صباح اليوم ، جثمان الفنانة دلال عبد العزيز إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بمدينة نصر، بعد أن تم أداء صلاة الجنازة عليها بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.

واستقبل الإعلامي رامي رضوان والفنان حسن الرداد عزاء الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز أمام مقابر العائلة بمدينة نصر.

مع مرور السنوات، استطاعت دلال عبد العزيز أن تفسح لنفسها مكانة مهمة في العديد من الأعمال الفنية التي تطلعت إليها وهي في سن صغيرة، ورغم عدم موافقة والدها على التحاقها بمعهد السينما إلا أنها وجدت طريقا تطرقه لتحقيق حلمها.

التحقت دلال عبد العزيز بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، وفي الوقت نفسه قدمت أول أدوارها على الشاشة عقب نجاحها في الثانوية العامة، وشاركت مع الفنان نور الدمرداش والأم المثالية للفن المصري كريمة مختار في مسلسل “بنت الأيام” عام 1977.

تحدثت دلال عبد العزيز عن والدتها في العديد من حواراتها التلفزيونية، وكشفت عن مصدر الإلهام لها في أعمالها، وهي أمها التي اقتبست منها العديد من الجمل والعادات والتصرفات التي تمثل كل الأمهات.



تفاصيل عن دلال عبد العزيز

1- ولدت دلال عبد العزيز في 17 يناير 1960، في قرية فرغان بـ محافظة الشرقية.

2- حصلت دلال عبد العزيز على شهادة بكالوريوس في الزراعة من جامعة الزقازيق، وبكالوريوس من كلية الإعلام جامعة القاهرة، وحاصلة على ليسانس آداب قسم اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة، بالإضافة إلى شهادة دبلوم في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

3- انطلاقتها الفنية كانت من خلال مسلسل “بنت الأيام”، الذي فتح لها الباب للوقوف أمام الفنان سمير غانم بعدما رشحها الفنان نور الدمرداش للعمل في المسرح.

4- تزوجت الفنانة في عام١٩٨٤ من الفنان سمير غانم، وأنجبت منه ابنتين هما دنيا سمير غانم وإيمي.

5- قدمت دلال عبد العزيز في مشوارها الفني ما يقرب من 219 عملا متنوعين بين السينما والتلفزيون والمسرح.