صفقة الأهلي الضائعة |رسميا .. العين الإماراتى يضم سفيان رحيمى

أنهى مسئولو نادى العين الإماراتى إجراءات ضم المغربي الدولى سفيان رحيمى نجم الرجاء البيضاوى بشكل رسمي بعد مفاوضات مكثفة شهدتها الفترة الماضية .



ودخل العين الإماراتى فى مفاوضات مكثفة مع مسئولى الرجاء المغربي من أجل حسم ضم سفيان رحيمى اللاعب الذى نجح فى خطف كل الأنظار إليه نتيجة الأداء المميز الذى قدمه مع فريق بمنافسات الدورى المغربي والكونفيدرالية الإفريقية .



كان الأهلى وضع سفيان رحيمى ضمن قائمة اللاعبين الذين يرغب فى التعاقد معها خلال الميركاتو الصيفي الجارى وبالفعل دخل فى مفاوضات مع الرجاء المغربي قبل أن تتوقف نتيجة المطالب المالية الباهظة التى طلبها الجانب المغربي .



وأكدت تقارير صحفية مغربية أن رحيمي سينتقل للعين لكن عقب انتهاء مهمة الرجاء في البطولة العربية حيث سيواجه بطل المغرب منافسه اتحاد جدة في نهائي المسابقة خلال شهر أغسطس الجارى.

وأشارت التقارير إلى أن الرجاء المغربي سيحصل على ثلاثة ملايين دولار إلى جانب الحصول على 20% من قيمة بيع رحيمي لأي نادي آخر و تنازل لاعب الرجاء عن مستحقاته المالية المتأخرة.



وعلى جانب آخر ، أصبح الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب برايتون الإنجليزي، قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى النادي الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وشهدت الأيام الماضية، دخول الأهلى فى مفاوضات قوية مع اللاعب من أجل حسم أمر انتقاله للقلعة الحمراء بناء على رغبة بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأحمر والذى أكد رغبته فى ضم تاو فى ظل قناعاته الكاملة بقدراته الفنية والبدنية.

وظهر مؤشر جديد يؤكد اقتراب تاو من النادي الأهلي بقوة خلال الأيام القليلة المقبلة بعدما تغيب فريقه عن ودية فريقه برايتون الأخيرة استعدادا للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي خاضها الفريق أمس أمام خيتافي الإسباني والتي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 2-0 على ملعب الفريق الإنجليزي.

وأشارت عدد من التقارير الصحفية التابعة، إلى أن غياب بيرسي تاو عن ودية الأمس بعدما نجح الأهلى في حسم الصفقة، وقالت الصحف أن انتقال تاو إلى الأهلى أصبح مؤكدا وسيتم الإعلان عن الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة بشكل رسمي.



