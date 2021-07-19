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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موسيماني يكشف موقفه من التعاقد مع سفيان رحيمي

موسيماني
موسيماني

كشف بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي،  حقيقة توصيته بالتعاقد مع سفيان رحيمي لاعب نادي الرجاء المغربي، لافتًا إلى أنه يقوم بدراسة الأمر حاليًا.

وقال موسيماني في تصريحات عبر قناة النهار، إنه كان يتمنى بقاء رمضان صبحي في صفوف الأهلي تحت قيادته، نظرًا لما يمتلكه من قدرات فنية.

موسمياني كنت اتمنى إستمرار رمضان صبحي 

وأضاف موسيماني: "رمضان صبحي لاعب كرة جيد ولديه جودة عالية، لعبت ضده عندما كنت مدربًا في صنداونز، كنت أتمنى أن يكون متوجدًا في الأهلي ولكن عندما جئت إلى مصر كان قد رحل بالفعل".

وأكمل: "يثار أننا نريد التعاقد مع سفيان رحيمي، تلقينا توصية بالفعل بالتعاقد معه وحاليًا نقوم بدراسة الأمر وتحديد ما إذا كان هناك فرصة للتعاقد معه أم لا، وهو لاعب جيد بالتأكيد".

واختتم: "دائمًا ما يوصى لنا بلاعبين، ونحن نتلق الكثير من التوصيات، ونحن ندرس الموقف، لكنه بالفعل لاعب رائع".

بيتسو موسيماني الأهلى سفيان رحيمي الرجاء المغربي رمضان صبحي

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